Bachelet viaja al Vaticano para hablar con el Papa

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet y la de Argentina, Cristina Fernández, viajarán al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, en conmemoración de los 30 años del tratado de Paz y Amistad que terminó con la tensión entre ambos países por el canal del Beagle, según medios del vecino país.



La reunión tendría lugar después del 15 de enero de 2015 -informó el diario La Nación de Argentina- aunque no se ha precisado cuándo será porque dependerá de la compatibilización de las agendas de las mandatarias y de Francisco.



Sobre la fecha del encuentro el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que "es una opción que se pueda hacer en enero, efectivamente, pero todavía no hay ningunas certeza de que se pueda viabilizar. Lo que hay es una buena disposición".



Chile invita al papa a visitar el país



De acuerdo al matutino La Segunda, la semana pasada, luego de que se conociera la posible visita de Francisco a Bolivia, la Cancillería cursó una invitación al Papa para que visite Chile.



"Hay una invitación del gobierno de Chile y de la Conferencia Episcopal para que el Papa pueda visitar nuestro país", dijo a ese medio la embajadora de Chile en El Vaticano, Mónica Jiménez, quien agregó que "el Papa Francisco tiene numerosas invitaciones, pero no se ha comunicado nada oficial desde el Vaticano, que es el que debe definir si las acepta".



En la víspera, el Gobierno de Chile expresó su preocupación por el anuncio de la visita del papa Francisco a Bolivia el próximo año porque se teme que Francisco se pronuncie sobre el reclamo sobre la salida al mar de Bolivia.