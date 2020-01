Falta de maíz redujo la oferta de pollos en el país

Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), informó este miércoles, en la ciudad de Santa Cruz, que el incremento del pollo en el país se debe a la poca oferta nacional a consecuencia de la escasez del maíz.



Para Alandia, la situación que se vive en los centros de abastecimientos no corresponde un alza de precios del producto, sino más bien una recuperación después de sufrir 7 meses vendiendo el kilo vivo a Bs 6,50, precios por debajo del costo de producción (Bs 8,50).



“No hay oferta de pollo, esta recuperación del precio es justamente porque no hay mucha oferta, no sé hasta cuándo va a durar esta situación, hay productores que cuando baje el maíz volverán a cargar sus granjas, cuándo el Gobierno tome las medidas los productores van a volver a producir”, indicó Alandia.



De acuerdo con el titular de ANA, anualmente el sector produce 200 millones de dólares y las pérdidas que sufrieron por el bajo precio que vendían en las granjas superan los 25 millones de dólares.



Gobierno anuncia feria de precio justo



Ante la constante queja de la población cruceña a la hora de comprar pollo con el precio elevado, Bs 14, el Gobierno, a través del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), realizará la Feria del Precio y Peso Justo este viernes 30 de septiembre, en el Cambódromo.



La coordinadora general del OAP, Melisa Ábalos, informó que más de 60 productores de diferentes lugares del país participarán de la feria ofreciendo papa, hortalizas, variedad de frutas, carne de res y pollo, además de pescado del productor al consumidor.