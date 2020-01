El Necaxa espera por Chumacero

El presidente de The Strongest César Salinas afirmó a DIEZ que la negociación con el club mexicano Necaxa no se cayó. El titular explicó que se ingresó en un compás de espera.

"Las negociaciones con el Necaxa ingresaron en un compás de espera, nos dimos unos 10 días de plazo para ver cuál es la oferta que más nos conviene, porque tenemos equipos interesados del Brasil y de Europa. Para no equivocarnos, el mismo Chumacero pidió este tiempo", manifestó Salinas.

El mandamás atigrado explicó que el club azteca no tomó de la mejor manera esta decisión. "No están muy de acuerdo pero como están interesados, deben esperar no hay otra. No fue de su agrado pero están esperando", señaló.

Salinas explicó además que no se firmó ningún pre contrato con el Necaxa. "No se firmó nada, lo que hay son solo propuestas", acotó. La intención del titular de The Strongest es que Chumacero pueda seguir en filas aurinegras durante la Copa Libertadores.

"Chumacero es un gran aporte para el equipo en la Copa Libertadores, pero nosotros no pensamos perjudicarlo, si el decide irse así será", señaló Salinas. En torno a Raúl Castro y Diego Wayar, el presidente informó que las chances de salir del club están abiertas.

"Su salida no está descartada. Esto es fútbol todo puede pasar", apuntó. Con el caso de Samuel Galindo jugador de Sport Boys, Salinas señaló que aún no hay nada formal. "En esta temporada van y vienen propuestas y esperaremos a que termine el campeonato para tomar decisiones", finalizó.

El equipo

Los jugadores de The Strongest entrenaron en su reducto este lunes. Los que tuvieron minutos de juego ante Universitario realizaron un trabajo regenerativo. El resto de los jugadores hizo fútbol en espacio reducido.

"Iremos a Potosí en busca de un triunfo, para nosotros, nada está definido aún. Pelearemos todo los puntos hasta el final", manifestó el jugador Henry Vaca.

El entrenador venezolano César Farías analiza la posibilidad de hacer algunos cambios en el onceno titular. El equipo atigrado jugará con Nacional Potosí el miércoles (20:00) en partido reprogramado de la fecha 14.