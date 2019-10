Gobierno niega que FFAA ‘intervengan’ los bloqueos

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, negó que efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) hayan intervenido los bloqueos que existen en puntos fronterizos del país. El vicepresidente de la Cámara de Transportes de Oruro, Víctor Rafael Aranibal, denunció que hay una persona fallecida en Tambo Quemado (Oruro).



"En ninguna circunstancia se ha dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas, así que cualquier información de esa naturaleza, quiero desmentirla. Las fuerzas Armadas no están interviniendo y en aras de la búsqueda de solución, los convocamos a volver al diálogo", aseveró la autoridad en Palacio de Gobierno.



Desde este lunes el transporte pesado nacional e internacional inició un paro y bloqueo de caminos, exigiendo la solución de un pliego petitorio que, según denuncian, no es atendido desde hace dos años y que enfatiza el aspecto tributario.



"Queremos señalar claramente que todos los perjuicios y las consecuencias derivadas de estos bloqueos son de responsabilidad de quienes están promoviendo estos bloqueos. Vamos a aplicar la norma y los únicos responsables de los perjuicios son quienes están promoviendo esta protesta unilateral", reiteró Quintana.



Según los datos del Gobierno, se perderían 513 millones de bolivianos en caso de aceptar el único monto que exigen sobre tributos, mientras que si se les otorgara el 100 por ciento de crédito fiscal por la compra de carburante y no el 70 por ciento que se aplica, la pérdida superaría los mil millones de bolivianos.



"Hay que recordarle al sector transporte (pesado) que se beneficia con la subvención de diésel. No nos parece ni correcto ni justo que además de tener mejores carreteras y subvención de diésel, quieran tener una reducción en los impuestos", agregó Quintana.