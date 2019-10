Identifican a autores del tiroteo con 14 muertes en Estados Unidos

Al menos 14 personas fallecieron y otras 17 resultaron heridas en un nuevo tiroteo perpetrado en Estados Unidos, esta vez en un centro para discapacitados situado en la ciudad de San Bernardino, a 100 km al este de Los Ángeles.



La policía abatió a los dos sospechosos, un hombre y una mujer, tras varias horas de persecución en un gigantesco operativo que movilizó a centenares de agentes locales, del FBI y unidades de élite SWAT.



Identifican a los autores



El hombre fue identificado como Syed R. Farook, de 28 años, un ciudadano estadounidense que llevaba cinco años trabajando en el departamento de salud del condado de San Bernardino. La mujer es Tashfeen Malik, de 27 años. Las autoridades no pudieron confirmar su nacionalidad, pero sospechan que ambos eran pareja.



Una tercera persona fue detenida tras ser vista al salir del lugar del tiroteo, pero se desconoce si participó en la masacre, de acuerdo con el jefe de la Policía local, Jarrod Burguan. El director adjunto del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, no descartó que se trate de un acto terrorista.



"Es una posibilidad, pero todavía no lo sabemos", declaró. En el mismo sentido se expresó Burguan, quien sostuvo que hasta el momento no se conocían los motivos del ataque, "pero no excluimos el terrorismo". "Se trata como mínimo de un ataque del tipo de terrorismo interior", agregó Burguan.



A pesar de que no se ha establecido ninguna relación del ataque con una ideologías o creencias religiones, la comunidad musulmana de California condenó firmemente el ataque en una conferencia de prensa improvisada.



La policía encontró varios explosivos en el centro médico.



Autor viajó recién a Arabia Saudita



Compañeros de trabajo de Farook citados por el diario Los Angeles Times aseguraron que éste viajó recientemente a Arabia Saudita, de donde regresó casado con una mujer que conoció por internet.

El matrimonio tenía una niña de seis meses y "estaba viviendo el sueño americano".



El cuñado de Farook, Farhan Khan, aseguró en una rueda de prensa en la sede del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) en Anaheim, al sur de Los Ángeles, no tener "ni idea de por qué lo hizo".



El hombre acudió por la mañana a la fiesta de Navidad que el condado de San Bernardino organizó para sus trabajadores en el Centro Regional Inland, que atiende a pacientes con discapacidades mentales.



Los sospechosos iniciaron el tiroteo en el centro médico alrededor de las 11:00 locales (14:00 hora boliviana), vestidos con ropa de asalto y armados con rifles y pistolas.



Ambos sospechosos fueron abatidos por la Policía en un vehículo 4x4 negro después de un intercambio disparos en una ruta fuera de San Bernardino, una localidad de 210.000 habitantes donde es frecuente la violencia callejera.