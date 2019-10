Conamype pide a Evo no pagar segundo aguinaldo

La Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Conamype) pidió hoy al presidente Evo Morales un Decreto Supremo (DS) para no pagar el segundo aguinaldo. Existen problemas estructurales que afectan a ese sector, según su dirigente, Humberto Baldivieso.



"Que se cree un Decreto Supremo sobre la producción nacional, porque es un problema estructural, esto creado para no pagar el doble aguinaldo. Una propuesta de la modificación del Decreto Supremo 181 sobre las compras estatales", informó en conferencia de prensa.



Señaló que fueron cinco propuestas que llevaron al encuentro con el primer mandatario. Aseguran que la autoridad se comprometió a crear los decretos supremos solicitados, revisar la reglamentación de la banca de desarrollo productivo y otras medidas para hacer competitivas a las micro y pequeñas empresas.



"Se está trabajando en el ministerio de Economía sobre el doble aguinaldo, entre sus técnicos y técnicos de nuestra confederación. Se va a hacer un mapeo sobre el sector de la manufactura para ver si somos competitivos y estamos sujetos al pago", dmanifestó Baldivieso.



A partir del 15 de enero se desarrollaría dicho estudio, aunque se adelanta que Morales avalará que la Conamype esté exenta del pago de un segundo aguinaldo. Además se solicitó la implementación de centros de innovación productiva.