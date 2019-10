Chile le dice a Bolivia que 'no se quede en el pasado'

"Lo importante no es quedarnos en el pasado, sino mirar al futuro", dijo el senador chileno, Ricardo Lagos Weber, a la conclusión de la gira por Europa de la delegación de parlamentarios, que se trasladaron para sostener reuniones con autoridades y exponer los argumentos de su país.



Agregó que "nos hemos reunido con altos funcionarios de gobierno, con miembros del parlamento, con parte de la comunidad académica, con think tanks (grupos de expertos) y hemos expresado nuestra visión sobre el tema de Bolivia".



La comitiva, que además fue integrada por Andrés Allamand, Hernán e Ignacio Walker, estuvieron hoy en Londres, donde se encontraron con "un transversal grupo de parlamentarios, integrado por Graham Stuart, Robin Walker, Lord Tristan Garel, Diana Johnson, la Baronesa Janet Royall y la Baronesa Gloria Hooper".



También se juntaron con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Hugo Swire y se dirigieron a la London School of Economics, donde conversaron con académicos, para luego participar en una mesa redonda con jóvenes chilenos.



Walker señaló que "esta diplomacia parlamentaria, esta visita a Alemania y a Gran Bretaña, demuestra que no solo hay una sola voz desde el punto de vista de la política exterior, sino que todos tenemos alguna contribución que hacer, conversando con las autoridades, con la sociedad civil, con los medios de comunicación".



Mientras que para los próximos días se anuncia en el país un encuentro entre las autoridades bolivianas y los integrantes del equipo jurídico extranjero, con el fin de dar continuidad al trabajo encarado dentro del proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.