Saúl Rosas y Oswaldo Ulloa: “La investigación no pasa del 2% de horas en cada facultad”

Las dos principales cabezas que conducen la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas y Oswaldo Ulloa, rector y vicerrector, respectivamente, explicaron al diario EL DEBER los avances, las debilidades, las limitaciones y las inversiones de su gestión.

?

_¿Cuáles son las nuevas obras que va a inaugurar la U?

Saúl Rosas (S.R). Cuando asumimos la conducción hicimos un plan estratégico de desarrollo 2012-2016, que fue debatido en todas las facultades y luego el documento fue llevado y aprobado por el Ilustre Consejo Universitario (ICU),



eso nos ha permitido avanzar en todos los aspectos. La Uagrm nunca avanzó tanto como en estos tres años de gestión, basta dar un vistazo para ver la cantidad de proyectos que se están implementando. Por ejemplo: recientemente hemos inaugurado aulas en Ciencias de la Computación, módulos modernos,



siete canchas de pasto sintético en Contaduría Pública y canchas polifuncionales, además de laboratorios, para las carreras de Medicina, Bioquímica, Enfermería y Odontología con tecnología de punta y no solo en la capital, sino también en las facultades de provincia. Cada facultad integral tiene su coliseo, aulas modernas y el equipamiento necesario; hay un cambio radical de la universidad.



_En el caso de la capital, ¿qué se hizo específicamente?

Solo en la ciudad se cuenta con 12 obras, pero incluyendo las de las provincias suman 34, cuyos contratos se han firmado este año.



También se ha logrado un avance significativo y muy importante para la calidad académica. Había carreras que desde que se crearon no habían renovado sus equipos, es el caso de Medicina, y ahora se han cambiado totalmente sus equipos. Tenemos otras obras que están por concluirse, como un módulo para Ciencias Agrícolas.



También se tienen proyectadas obras de gran envergadura, como un parqueo de varios niveles, un hospital universitario, una gran biblioteca, así como un edificio para el rectorado (en el antiguo campus universitario) y un coliseo.



Usted habla de grandes avances en infraestructura y en calidad académica, pero menos del 1% de la carga horaria está destinada a la investigación, ¿por qué?

S.R. Hemos destinado mayor cantidad de recursos a la investigación con relación a otros años, sobre todo en el sector agrícola y pecuario, el problema en la investigación es que no se pueden destinar recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) a este campo,



solo está permitido para infraestructura y equipamiento; hemos solicitado al Gobierno que se pueda cambiar esta situación para que se nos permita el pago a los investigadores y que se pueda romper el techo salarial.



Oswaldo Ulloa (O.U). Uno de los productos estrella del Vallecito es el frejol, no solo se ha logrado mejorar la planta, sino que se ha reemplazado la cosecha manual por máquina, lo que permite mejorar la producción intensiva; incluso se ha llegado a la exportación.



También tenemos el centro de investigación El Prado, donde se hace un control de la rabia canina y son proyectos en los cuales participan docentes y estudiantes, así también llevamos a cabo investigaciones de flora y fauna; y en San Julián tenemos un proyecto agrícola que investiga la producción de chía.



S.R. En el tema de la ganadería gracias al convenio con el JICA hemos logrado un rendimiento elevado en el sector pecuario. Evidentemente falta mucho por hacer, es una tarea pendiente.



O.U. Otro avance en el campo de la investigación es la patente lograda en proyectos para elaborar alimentos a base de soya que pueden sustituir la carne y ser destinados a combatir la desnutrición infantil, los mismos que han sido ofrecidos al Gobierno para que los utilice.



En cuanto al porcentaje de la carga horaria que se dedica a investigación, evidentemente no pasa del 2% de las horas que maneja cada facultad porque la ley financial no permite el incentivo y hemos planteado que debe incrementar mínimo a un 10%. A pesar de esta limitación, muchos docentes hacen investigación con sus propios recursos.



_¿Una de las debilidades es la falta de control para evitar la venta de exámenes o cupos de ingreso a la U?

O.U. La demanda crece cada año. Recibimos entre 12.000 y 15.000 nuevos alumnos, antes recibíamos a los 10 mejores bachilleres y participaban 500 colegios, pero poco a poco ese número fue subiendo de tal manera que recibíamos 15.000 alumnos de manera directa, situación que era inviable, entonces el ICU,



a través de una propuesta, modificó y estableció que ingresen solo los 2.000 mejores bachilleres y simultáneamente está el ingreso de las personas con discapacidad, los mejores deportistas y ahora se ha aprobado en todo el sistema nacional de universidades el ingreso de un determinado número de la Central Obrera Departamental.



También están los que ingresan por medio de la PSA, cada año salen cerca de 35.000 bachilleres y se postulan a la ‘U’ entre 23.000 y 25.000, pero ingresan unos 12.000. Al 31 de marzo de este año suman 97.913 los estudiantes de la Uagrm, la más grande de Bolivia. De estos, 5.000 universitarios se benefician con becas IDH, becas trabajo y beca comedor, entre otras.



_¿Cuántos recursos recibe la U y cómo se los distribuye?

S.R. La universidad recibe recursos de la subvención ordinaria, es decir, lo que establece la Constitución y son obligatorios, recibimos Bs 148 millones; por coparticipación tributaria, que es la fuente más importante de ingreso y que alcanza al 5% de los recursos que recibe el Estado y los distribuye para las universidades de acuerdo al número de habitantes, es decir Bs 514 millones, esto permite el pago de sueldos a los docentes y administrativos.



Luego están los recursos del IDH, que están destinados a equipamiento y construcción.



_¿Afectará la baja en el precio del petróleo al presupuesto de la ‘U’?

S.R. Hay una disminución, pero estamos garantizando la construcción de todas las obras que están en ejecución, hemos tomado los recaudos necesarios, porque seria nefasto que las obras queden a medio concluir. Va a afectar en los nuevos emprendimientos.



_¿Han aumentado o disminuido los recursos propios?

S.R. Han aumentado. En 2015 están proyectados Bs 157 millones y en 2014, el ingreso propio fue de Bs 143 millones; hay varias unidades que generan recursos, pero la fuente más importante de ingresos es por coparticipación tributaria.



_Está por concluir su gestión, se irán a la reelección?

Falta un año todavía, pero no se descarta, no está descartado.



_¿Lo permite el estatuto?

S.R. El ICU aprobó cambios en el estatuto y está permitida la reelección