Así sintieron los usuarios el temblor en Santa Cruz

Este lunes alrededor del medio día, un temblor de magnitud 4.7 en la escala de Richter sacudió a la población cruceña de Jorochito. El movimiento también se sintió en algunas zonas de la ciudad de Santa Cruz.



EL DEBER consultó, a través de sus cuentas en las redes sociales, si los usuarios habían sentido el movimiento. Aunque la mayoría dice no haberse percatado del movimiento telúrico; hay quienes aseguran lo contrario y cuentan su testimonio.



Según los comentarios en Facebook , el temblor se sintió principalmente en la zona norte de la ciudad. Varios usuarios que se encontraban en la zona de Equipetrol, cerca del mall Ventura y en la avenida Bush, a la altura del tercer anillo, contaron lo siguiente:.



Victor Hugo Farfan Javier: "Eran las 12:15 y me encontraba en el piso 13 del edificio Torre Duo, al frente del mall Ventura en el cuarto anillo, cuando todo empezó a dar vueltas en mi cabeza, pregunté a otra persona si sentía lo mismo y me dijo que se estaba tambaleando el edificio.Todos comenzaron a correr por la salida de emergencia"



José Llanos: "Mi novia que trabaja en la Cainco y me dijo al mediodía sintió que tembló el piso. Yo estaba sentado y no sentí nada, pero según comentarios en los edificios se sintió fuerte"



Paul David Navarro Stenhauff: "Efectivamente tipo 12:20 por la zona de la avenida Busch, tercer anillo, se sintió levemente un movimiento. Se constató por el movimiento de lámparas y todo clase de artilugios colgantes en el mall Casa Design Center".



En edificios del centro de la ciudad también se reportó el sismo. Uno de ellos que está ubicado en la calle René Moreno, esquina La Riva, fue desalojado.



Temblor en El Torno

?

?Los usuarios de EL DEBER también reportaron que la tierra se movió en el municipio de El Torno y en La Angostura. Marco Antonio Rocha Hurtado indicó: "Aquí en El Torno se sintió fuerte, en algunas comunidades incluso ha partido casas".



Desde el Observatorio San Calixto, Gonzalo Fernández, informó que el sismo se ha sentido en algunas regiones de Santa Cruz. "Ha sido un evento que no tiene réplicas, ha sido un sismo aislado. Por el momento no tenemos reporte de daños materiales o personales", informó.