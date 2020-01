La vacuna contra el virus de la corrupción

Transparencia Internacional publicó recientemente el listado anual del índice de percepción de corrupción por país, en el que Bolivia cayó 14 puestos hasta la posición 113. Esta ubicación no sorprende, ya que habitualmente estamos fuera de los primeros 100 países del cuadro, probando que la corrupción en nuestro país no es reciente, sino que está arraigada en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos.

Esto preocupa por los efectos negativos que la corrupción tiene sobre el desempeño económico y social de la nación. Numerosos estudios coinciden en que la corrupción obstaculiza el desarrollo económico al disminuir el nivel de inversión extranjera y las tasas de crecimiento debido a funcionarios públicos corruptos que dilatan la aprobación de nuevos proyectos y la apertura de nuevas empresas y otros trámites con el fin de presionar y recibir sobornos. También genera falta de confianza en líderes políticos y cívicos y desanima a personas honestas a ocupar ciertos cargos públicos por temor de ser forzados a elegir entre corromperse o renunciar a sus cargos. Asimismo, crea una sociedad con deficiente calidad en los servicios recibidos (medicina, educación, etc.), porque quien presta el servicio no siempre está capacitado, sino que tal vez utilizó medios ilícitos para llegar donde está.

La corrupción infecta nuestra sociedad de la misma forma que el virus del VIH ataca nuestro organismo, camuflándose y volviéndose invisible para el sistema inmunológico, que no lo detecta como cuerpo extraño hasta que ya es tarde y no puede destruirlo. Análogamente, la corrupción en Bolivia resulta invisible para la mayoría, que no percibe los hechos de corrupción como tales y critica a quienes no los cometen por considerarlos tontos que no se favorecen de lo que, en sus palabras, “todos hacen”.

Para resolver un problema se debe hallar su raíz, en el caso de la corrupción las Escrituras dicen: “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos... hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño... Todas estas maldades de dentro salen...” (Mc 7:21-23). Es decir, la corrupción infecta desde adentro y la forma de eliminarla es cambiando nuestro corazón