Gobierno de Francia no vincula al terrorista de Niza con el yihadismo

El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo hoy que de momento no existe ningún elemento que permita vincular con el yihadismo a Mohamed Boulhel, el autor de la masacre de ayer en Niza, una relación que sí dio por establecida el primer ministro, Manuel Valls.



"Tenemos un individuo que en absoluto era conocido por los servicios de información por actividades ligadas al yihadismo radical, que no era objeto de una ficha S (de seguimiento por radicalización), y al que no se le conocían actos vinculados con el islam radical", dijo el titular de Interior en la cadena "TF1".



Cazeneuve indicó en el telediario de máxima audiencia de esa cadena que la investigación judicial abierta determinará si Boulhel, abatido tras la masacre, actuó a petición de otros individuos, impulsado "por los continuos mensajes del Estado Islámico" o por tener algún tipo de desequilibrio.



El hombre arrolló con un camión a decenas de personas que habían asistido a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa en Niza y disparó contra unos policías que intentaron detener su vehículo, y que finalmente lograron abatirlo.



El ministro recordó que en lo que va de año se han evitado 16 atentados en Francia pero advirtió de que, independientemente de quién esté al frente del Gobierno, "todo lo que se haga no podrá garantizar nunca un riesgo cero de atentados".



"Nos enfrentamos a fenómenos de violencia extrema. Hemos constatado que las modalidades de esos crímenes son inéditas respecto a lo conocido hasta ahora. Hemos tenido matanzas masivas con explosivos, con armas de fuego, y ahora un nuevo tipo de intervención", indicó Cazeneuve.



El ministro subrayó que "es algo que preocupa a las autoridades públicas", porque se ha llegado "a tal nivel de paroxismo de violencia que para proteger a los franceses hace falta abarcar todos los comportamientos más violentos, irracionales y mortales e intentar evitar que se reproduzcan a través de la anticipación".