Evo da un ultimátum a Obama por Venezuela

El presidente Evo Morales le pidió este viernes al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que pida disculpas a América Latina por las amenazas vertidas contra Venezuela. Debe hacerlo antes de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá en abril, de lo contrario, advirtió, se enfrentará con presidentes antiimperialistas en el evento.



“Si Obama no quiere encontrarse con la horma de su zapato, antes de la Cumbre de las Américas que pida perdón a América Lantina y en especial a Venezuela. Si no, se va a encontrar con los presidente antiimperialistas”, advirtió Morales.



El jefe de Estado reiteró que la actitud del presidente de Estados Unidos es una señal de temor a la democracia que existe en América Latina y el Caribe.



“¿Será que es enemigo de la soberanía política económica de los países de Latinoamérica? ¿será que es enemigo de la paz en América? ¿será que no quiere que los pueblos se transformen?”, cuestionó el mandatario boliviano.



El Gobierno estadounidense declaró este lunes 9 de marzo una "emergencia nacional" por la "amenaza inusual y extraordinaria" de la situación en Venezuela para la seguridad de EEUU y amplió las sanciones a varios funcionarios venezolanos incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado por Washington.