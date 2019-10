Evo quiere reunirse con Obama para acercar posiciones

El presidente Evo Morales quiere reunirse con su par de Estados Unidos, Barack Obama, para conversar sobre el proceso político nacional, en medio de unas deterioradas relaciones diplomáticas con Washington desde 2008, informó su canciller David Choquehuanca.



"Lo que nosotros hemos planteado es una visita oficial, donde nuestro presidente (Morales) le diga al presidente Obama de nuestra realidad, lo que piensa, lo que siente y lo que es este proceso de cambio", afirmó Choquehuanca, durante un encuentro con la prensa extranjera en La Paz.



El jefe de la diplomacia boliviana reveló en diciembre pasado que La Paz propuso a Washington un encuentro cumbre entre Morales y Obama, para encaminar las relaciones bilaterales, deterioradas desde la expulsión mutua de embajadores en 2008.



La administración boliviana echó al representante de Estados Unidos, acusándolo de apoyar un supuesto complot junto con sectores de la derecha nacional. Washington negó y respondió también expulsando al representante de La Paz, lo que sumió las relaciones bilaterales en una fuerte crisis.



No hay fecha para un eventual encuentro Morales-Obama, pero Choquehuanca comentó que los mandatarios podrían encontrarse en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá en abril próximo.



Desde que llegó al poder en 2006, Evo Morales se mostró como un fuerte crítico de EEUU y de las administraciones de George Bush y Barack Obama, redireccionando las relaciones del país hacia Cuba, Venezuela e Irán.



"El presidente Morales es el único presidente que dice lo que los otros (mandatarios) no se animan, pero cuando el presidente Morales lo dice se identifican, lo aplauden, los mismos líderes de Europa" lo apoyan, aseveró el canciller boliviano.



Choquehuanca, que dirige los hilos de la diplomacia de Bolivia desde nueve años, comentó que Estados Unidos y su presidente deberían estar dispuestos a escuchar, de forma democrática, aún lo que no les gusta, porque eso es dialogar sin condiciones.