Fijan 20 años de límite a militancia para Contralor

EL reglamento para la elección del nuevo Contralor General del Estado contempla 17 requisitos, entre los que destaca que quienes postulen no deban tener militancia política en los últimos 20 años, además se requiere tener un grado profesional afín al cargo.



Las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lograron un consenso en ese aspecto, pero Unidad Demócrata (UD) lo objetó, en primera instancia, pero luego decidió aceptar que se restrinja a militantes cuyas agrupaciones llegaron al poder.



Otros de los requisitos son que los aspirantes tengan 30 años cumplidos, el ejercicio profesional de al menos ocho años, no tener parentesco familiar hasta el cuarto grado con el presidente, vicepresidente, diputados y senadores. y no ejercer la función pública en los últimos 10 años.



"Son 17 requisitos inicialmente, si no cumple uno, se inhabilita. En la próxima fase comprende 14 criterios, de los cuales se deben cumplir al menos 9 para estar entre los seleccionados que llegarán al pleno del Legislativo en el debate", dijo la presidente de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.



Se espera que hasta el 3 de junio se convoque a sesión de Asamblea, en la que se elegirá al sucesor de Gabriel Herbas, que permanece como Contralor los últimos ocho años, do años más de lo permitido por ley.



El artículo 216 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la autoridad legalmente elegida por dos tercios de voto de la Asamblea tiene un período de seis años, sin posibilidad a ser ratificado en el cargo.



