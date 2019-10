Bachata de Romeo Santos lidera las ventas latinas

El disco de bachata "Fórmula: Vol. 2" del estadounidense de origen dominicano Romeo Santos, volvió a liderar las listas de la música latina a fines de enero a casi un año de su lanzamiento, confirmando su popularidad entre el público hispano.



Otro disco que ha permanecido múltiples semanas en las listas, "Sex and love", del español Enrique Iglesias, se hizo con la segunda posición, por encima del último lanzamiento en vivo del mexicano Alejandro Fernández.



Estos son los cinco discos de artistas latinos más populares, según la publicación especializada Billboard



1. "Fórmula: Vol. 2", Romeo Santos

La producción discográfica del "rey de la bachata" ha permanecido en la lista de Billboard por 47 semanas, gracias a éxitos como "Odio", junto a Drake, "Cancioncitas de amor" y "Yo también", con Marc Anthony.



Nacido en Nueva York de familia dominicana hace 33 años, Santos continúa en este disco explorando la bachata, el ritmo considerado como el bolero caribeño que Aventura, el extinto grupo que lideró, ayudó a popularizar la década pasada.

2. "Sex and love", Enrique Iglesias

El disco del cantante español ha logrado mantenerse en las primeras posiciones de la lista Billboard de los más vendidos por 44 semanas, gracias particularmente al hit de "Bailando", que se alzó en los premios Grammy Latino como Canción del año.



Pero otros pegadizos temas como "I"m a freak" con el rapero Pitbull o "Loco" con Romeo Santos han consolidado al disco del español de 39 años como uno de los favoritos de los últimos tiempos entre los latinoamericanos.

3. "Confidencias reales", Alejandro Fernández

Grabado en el Teatro Real de Madrid durante la gira de su anterior disco, "El Potrillo" repasa sus grandes éxitos como "Te amaré" y "Se me va la voz", con arreglos especialmente diseñados para orquesta mariachi y la Sinfónica de Madrid.



El hijo de la leyenda de la ranchera Vicente Fernández, también reinterpreta canciones de su disco "Confidencias" editado el año pasado, en el que compiló clásicos latinoamericanos y de España, cantados a dúo con Christina Aguilera, Rod Stewart y su padre.

4. "Mis número 1...40 aniversario", Juan Gabriel

El "divo de Juárez" reúne una veintena de sus más conocidas interpretaciones en este disco que conmemora el 40 aniversario de la carrera artística del cantante mexicano de 65 años, uno de los artistas más populares en América Latina con numerosos premios y discos de oro y platino en su haber.



Éxitos como "No vale la pena", "No tengo dinero" y "Siempre en mi mente" aparecen en este compilado, que también incluye grabaciones en vivo del cantante de géneros ranchera, mariachi y pop, como "Querida" y "Se me olvidó otra vez", en el mexicano Instituto Nacional de Bellas Artes.





5. "3.0", Marc Anthony

La última producción del cantante estadounidense de padres puertorriqueños Marc Anthony vuelve a colarse entre los cinco discos más vendidos, luego de haber permanecido 79 semanas en las carteleras de Billboard.



Con canciones como "Vivir mi vida", "Flor pálida" y "Cambio de piel", la producción marcó el regreso a los temas originales de salsa de Anthony, quien durante su carrera de más de un cuarto de siglo ha vendido millones de discos y ha ganado numerosos premios Grammy y Billboard.,