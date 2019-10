6.155 empresas pagaron el segundo aguinaldo

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, informó el jueves, que según el reporte revisado hasta el miércoles 7 de enero, el 39% de las 23.675 empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), pagaron el aguinaldo de Navidad y solo el 26% realizó la cancelación del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia".



"Hasta el 7 de enero, el 39% de las 23.675 empresas inscritas en el ROE pagó el primer aguinaldo, y el 26% el segundo aguinaldo", confirmó en entrevista con la televisora Cadena A.



En Santa Cruz, el director de la jefatura departamental del Trabajo, Aníbal Melgar, afirmó que hasta su despacho han llegado alrededor de 100 denuncias de trabajadores que no recibieron el segundo aguinaldo.



“Si analizamos que en Santa Cruz tenemos registradas a 6.000 empresas, las 100 denuncias realizadas representa un porcentaje mínimo. En la gestión 2013 hemos recibido la denuncia de 250 trabajadores que no recibieron el segundo aguinaldo, el registro va disminuyendo”, afirmó Melgar,



La autoridad expresó su optimismo en que todos los empleadores cumplirán con el pago de ambos beneficios a sus trabajadores y recordó que el plazo para el pago del primer aguinaldo feneció el 20 de diciembre, mientras que para el segundo, el 31 del mismo mes.



El ministro Daniel Santalla indicó que el plazo para la presentación de las planillas con las que se constata el pago de ambos beneficios fenece el 30 de enero, por lo que habrá que esperar para saber con exactitud cuántas empresas cumplieron o no con ambas cancelaciones.