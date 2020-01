Policía identifica a asaltantes y dice que no salieron del país

La búsqueda continúa. Ya pasaron cuatro días y los nueve atracadores aún siguen prófugos; sin embargo, Carlos Romero, ministro de Gobierno, informó ayer en Bolivia TV de que la Policías le está siguiendo los pasos.



Según el ministro, ya han sido identificados tres de los nueve asaltantes que el jueves atracaron un vehículo de Brinks y sustrajeron Bs 2,6 millones y $us 350.000. No obstante, no reveló sus identidades.

Amparado en reportes de inteligencia, Romero indicó que los atracadores continúan en el país, pero que la persecución se torna compleja por tres motivos: la experiencia y capacidad logística de la organización criminal, la geografía de la Chiquitania y las lluvias, que dificultan el rastrillaje terrestre.

La autoridad dio cuenta de que el despliegue y las operaciones tácticas de rastrillaje lo realizan unidades especiales de la Policía y del Ejército.

No obstante, aseguró que la Policía y las FFAA han realizado estudios de gabinete y de reconocimiento del área y han identificado y montado guardia en puntos de riesgo por donde podrían huir los asaltantes. Además, aseguró que la Policía Federal de Brasil, de acuerdo con un informe de la Policía boliviana, activó 17 dispositivos para reforzar el control en la frontera.

“Umopar realizó un barrido que nos lleva a afirmar que la organización criminal continúa en territorio boliviano”, puntualizó y minutos después, en rueda de prensa, Romero precisó que desde el día que fugaron hasta ayer, los atracadores han recorrido entre 30 y 40 km y se han dirigido desde Santa Ana de Chiquitos hacia San Matías.



Descartó que los nueve delincuentes hayan pasado a Paraguay -hipótesis que aún manejan en Roboré-, pues en el trayecto hay una unidad de control militar y miembros del Ejército reforzaron las operaciones.

“No tenemos novedades de que haya habido presencia extraña en esa zona”, manifestó.



Ayer por la mañana llegó más refuerzo a la zona. De acuerdo con Érick Paniagua, subcomandante departamental de la Policía, enviaron ocho camionetas con unos 50 efectivos. En horas de la tarde, equipos aéreos de la FAB también arribaron al aeropuerto de Puerto Suárez trasladando militares. “Apoyo de la FAB a las operaciones policiales”, escribió el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en su cuenta de Facebook.

Investigación en curso



Mariano Tardelli fue identificado como el propietario de la hacienda donde se atrincheraron los nueve asaltantes. Según policías de inteligencia, Tardelli tiene nexos con el cártel brasileño Primer Comando Capital (PCC); sin embargo, Romero señaló que no tiene información oficial para descartar o afirmar esa hipótesis. Empero, dijo que, por información de la Fiscalía, Tardelli será convocado por la comisión de fiscales para que explique su relación con la organización criminal.



EL DEBER ingresó a la hacienda donde se atrincheraron los delincuentes, ubicada a unos 10 km de la carretera. Tiene una sala, una cocina, dos dormitorios y un baño, además de cuatro tanques de agua y animales domesticados.

Entre Roboré y Aguas Calientes, la Policía también halló una vagoneta Toyota Hilux, negra, placa 1907 SXK, abandonada por los atracadores