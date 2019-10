El agro advierte iliquidez para la próxima siembra

La sequía alarga la incertidumbre. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advierte que si no se toman medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía la seguridad alimentaria y la siembra de la campaña agrícola de verano está comprometida por la iliquidez que afrontan los productores de los diferentes sectores que conforman el aparato productivo cruceño.



Un día después del encuentro con el presidente Evo Morales, el gerente general de la CAO, Edilberto Osinaga, en un medio televisivo local, hizo notar que vieron compromiso y voluntad política del Ejecutivo para atender los requerimientos, pero que esperan que la preocupación se traduzca acciones urgentes para sacar de la asfixia a los productores afectados por la sequía.



Osinaga hizo notar que la producción, al igual que la planificación, en el agro es continúa y que hay mucha preocupación en el sector por la iliquidez que enfrentan. Con este panorama adverso, dijo que si el Gobierno no apura una medida de salvataje -flexibilidad en la reprogramación de deudas y un fondo económico para financiar créditos productivos- la siembra de la campaña de verano que se prevé empiece en octubre -en promedio se cultivan 1,3 millones de hectáreas- está comprometida.



La información entregada al Gobierno por la CAO señala que las pérdidas del sector productivo cruceño llegan a casi $us 400 millones, cifra que puede crecer aún más si no llueve en los próximos días. De las 511.000 hectáreas sembradas en la campaña agrícola de invierno estiman que un 80% está afectada por la sequía.



Anuncian medidas



Cabe recordar que el jueves, el presidente Evo Morales anunció que el Gobierno alista un paquete de medidas que serán presentadas el 2 de agosto. Mencionó que el gabinete del sector productivo se encuentra en estado de emergencia analizando medidas, entre las cuales está la posibilidad de importar maíz, uno de los productos más afectados por los efectos climáticos en el país.



Sequía se expande



De ocho a 14 municipios se elevó el número de zonas afectadas en el departamento de Santa Cruz. Los municipios en problemas por la falta de lluvias son Santa Rosa, San Juan, Yapacaní, San Carlos, San Julián, Comarapa, Pucará, Pampa Grande, Saipina, Cuatro Cañadas, Guarayos, El Puente, San Ramón y Pailón.



Desde la Gobernación de Santa Cruz se informó de que ninguno, hasta ahora, cumplió con los requisitos que exige la Ley 602 para aprobar la declaratoria de emergencia.