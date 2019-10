Gobierno ve en las redes el nuevo campo de batalla

La reunión del Gabinete Ampliado del presidente Evo Morales analiza a detalle la influencia que tuvieron las redes sociales en el resultado del referendo, donde el "No" a la reelección se impuso. Se considera ahora este espacio como un "nuevo campo de batalla".



"No cabe la menor duda de que uno de esos (nuevos) campos (de batalla) son las redes sociales, no podemos subestimar que ese es un campo en el que también se dirimen cuestiones políticas", manifestó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



Conoce más: El Gabinete reconoce que hubo errores en campaña



La autoridad, que dio una conferencia de prensa como evaluación de la media jornada de reunión, consideró que el uso de las herramientas en internet tuvo un "peso relativo" sobre la influencia a la decisión de los electorales.



"Se abre una gran puerta para ir reflexionando acerca de lo que ha ocurrido el 21 (de febrero) y, ojo, eso no quiere decir que no hayamos cometido errores, de ninguna manera", agregó la autoridad, al detallar que un descuido fue la falta de "capacidad de respuesta inmediata a escenarios de conflicto".



Lea también: García Linera dice que "fue como doblarse un tobillo"



Hace algunos días el presidente Evo Morales dijo que las redes sociales son "son como un recolector de basura", lamentando que se utilice la vida íntima de las personas como "guerra sucia". Incluso anticipó un debate sobre su uso y normativa al respecto.



Quintana además advirtió "el papel que han ocupado algunos medios de comunicación como matrices de opinión, ese ataque furibundo de agencias externas para desacreditar al presidente (...) Por su puesto el peso de las redes sociales".