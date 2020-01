La actual crisis del fútbol boliviano

No es la primera ni creo que sea la última crisis de nuestro malherido fútbol. Desde un inicio la coyuntura de todas las épocas fue la hegemonía de la dirección del fútbol, desde los grupos de poder de todas las asociaciones hasta los clubes, cada uno tiene el derecho de defender lo suyo, pero pensando en el bienestar del fútbol nacional, que muy pocas veces se hizo. La primera crisis, que tengo memoria, fue allá por los años 40 entre Cochabamba y La Paz por la sede de la federación, triunfó la descentralización y quedó en Cochabamba, donde se había fundado en 1925.

Después vino al final de los años 60 una intervención y la peor fue la de 1977, cuando se funda espuriamente la Liga, y en lugar de hacer o proponer un campeonato nacional, donde los mejores queden en una categoría profesional, crean en un hotel en La Paz, y bajo el paraguas del Gobierno la famosa Liga, que no solucionó nada, claro que muchos clubes se beneficiaron porque se quedaron en la categoría profesional percibiendo jugosas ganancias.

Tampoco se aprovechó la ocasión y muchos desaparecieron, otros bajaron de categoría y nunca subieron, y los más se mantuvieron pero sin solucionar sus problemas. Los años que tuvieron mecenas flotaron, los otros años estuvieron en la ‘panza’ de las tablas, cuidando de no descender.

Esta actual crisis es exactamente calcada de todas las anteriores, clubes que se sienten mellados en sus intereses versus clubes que quieren arreglar el fútbol en toda su extensión. Aquí no debe haber como en otros años polémica por la geografía nacional, que sabemos no podemos hacer nada en nuestro país por su naturaleza, pero podemos modificar campeonatos para que todos tengan chance de tener algún premio y no solo los equipos de altura, que quieran o no, tienen su ventaja y podemos recurrir a las estadísticas, y esas no nos mentirán.

Hay suficientes premios de la Conmebol para hacer campeonatos por pisos naturales geográficos y que salgan los mejores y después se hace un campeonato entre los primeros, con otro premio para sacar a los campeones nacionales. La AFA tiene un campeonato que también puede imitarse, donde todos podamos jugar por igual al final de los campeonatos regionales, en fin hay varias modalidades. A lo que me voy es que la postura de Marco Peredo fue taxativa contra los dirigentes prebendalistas que pretenden hacer más de lo mismo y pensar en conformar una fórmula unida, con dirigentes que se sabe son probos, eficientes y con trayectoria futbolística, sin pensar donde hayan nacido.

Que se saque de esta pobreza a nuestro fútbol, tenemos material humano, tenemos canchas por todas partes, lo que nos falta son dirigentes que nos guíen, que piensen en Bolivia y no solamente en su terruño o su club, así cuando tengamos directivas buenas en la FBF y en las asociaciones seguro podremos tener alguna chance de llegar al mundial, mientras tanto seguiremos lamentándonos de nuestro incipiente y desmejorado fútbol.