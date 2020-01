El ingeniero Israel Rea Galloso, desde Beni, propone llevar la urea de Bulo Bulo a Brasil por una carretera que está hecha: el río Ichilo que conecta con el Mamoré y puede llevar la carga hasta Rondonia, en Brasil.

Empresarios de Rondonia llegaron a Beni la semana pasada, sin que lo supiese el Gobierno Plurinacional, y hablaron de su interés en recibir la urea boliviana y de enviar la soya que allí producen hasta el Pacífico, a través de esta ruta, río arriba.

Hay una ‘carretera de agua’ disponible. El ‘corredor’ está hecho. El problema es que el gobierno no está interesado. No hay una empresa que quiera pagar comisiones. Esa es la falencia de este proyecto. Dragar los pocos lugares que lo necesitan en esta ruta costaría menos que construir 5 km de carretera, o de ferrocarril. Si hay vagones y locomotoras ya compradas, se podría hacer con esos trastos un museo, como el de Uyuni o el de Orinoca, de cosas inservibles.

Quizá el país necesita admitir que todas las compras hechas por el Estado pagan una comisión. Hay que reconocerlas como existentes e incorporarlas, con el nombre que se quiera, en los ingresos del Estado.

Las comisiones por las compras serían convertidas en una rebaja del precio. La empresa que pagó $us 1.000, debe entregar $us 100 (por lo menos) en forma de comisión, pero no al funcionario, sino al Estado.

Es decir, nacionalizar la corrupción. La fecha de esta revolución sería recordada en el futuro.

Hemos visto una lucha descarnada en las entrañas de YPFB cuando era inminente la firma de un contrato por $us 2.200 millones para el polipropileno. Era mucho dinero, con comisiones de locura, lo que explica la ferocidad de la disputa, que dejó algunas bajas. Hemos visto las siluetas de quienes peleaban. De los montos, solo tenemos sospechas.

Luego habrá que tocar temas vetados. Los cocaleros de Chapare ofrecen pagar impuestos. ¿Los van a pagar calculando el precio de la hoja o el de la pasta? El SIN tendría que ponerse duro en este detalle. Tan duro como cuando actúa con las empresas formales, solo el 22% de las existentes.

Nacionalizar la corrupción es la nueva bandera. La “rosca” que controla el Gobierno va a dar pelea.