5 películas de desamor para San Valentín

Este San Valentín seguro verás corazones y parejitas amorosas por todos lados. Pero no todo es amor. También hay historias de amor que terminan en tragedia o que nunca se iniciaron porque no fueron correspondidas.



Si para este Día del Amor no tienes pareja o quieres pasarla solo y en casa, te recomendamos cinco fims de desamor que te harán pensar si vale la pena festejar el 14 de febrero.



500 Días con Ella

Un hombre enamorado, una joven que parece ser el amor de su vida. Pero su tiempo con ella llevará a este joven romántico a ir de la alegría a la depresión y la tristeza, hasta el llegar a no creer en el amor.



Los puentes de Madison,

El amor de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina, puede llegar en el momento en que menos lo esperas y moviendo el mundo que hasta ese momento era el único que conocías. Aunque a veces puede ya ser muy tarde.



Blue Valentine

Ryan Gosling y Michelle Williams interpretan a un matrimonio que pasa por una crisis. Para tratar de salvar su relación buscan pasar un tiempo a solas, pero será ahí que reflexionen sobre todo lo que han pasado y como llegaron a esa crisis.



Un día



Emma y Dexter son los mejores amigos y parecen estar hechos el uno para el otro, aunque la vida los lleva por diferentes caminos durante 20 años. Al final será el destino quien decida si lograrán estar juntos.



Her

Con el corazón roto tras terminar una larga relación, Theodore Twombly empieza a probar un nuevo sistema operativo que promete ser intuitivo con cada usuario, esa será Samantha, una voz femenina, sensible y graciosa (para ser una máquina). La amistad crece al punto de volverse amor, sí, con una máquina.