Evo dice que bebe wiski etiqueta azul que le regalan

Una fotografía de Año Nuevo y los trajes que usó en su tercera posesión fueron objeto de una extensa explicación que brindó el presidente Evo Morales a los medios de comunicación; además, la conferencia de prensa sirvió para escuchar cuatro episodios de libar bebidas alcohólicas, una con militares, otra con Álex Contreras, con el gobernador de Cochabamba Edmundo Novillo y, la última, cuando bebió con el afamado grupo Los Kjarkas.



Morales dijo que en enero de este año después de asistir a la posesión de su colega brasileña, Dilma Rouseff, recibió una invitación de la familia Hermosa a una parrillada y decidió asistir, “entonces me llevé dos o tres botellas de wiski etiqueta azul porque no iba a ‘manguear’ nomás, entonces llevé las botellas”, relató el presidente Morales.



Explicó que conoció esa bebida en 2012, luego de la parada militar el 7 de agosto en Trinidad. Relató que los militares lo invitaron a comer y luego sirvieron bebidas y él tomó “algunos tragos”, y al día siguiente se dio cuenta de que no tenía resaca y cuando preguntó qué bebida era, respondieron que era wiski Jhonny Walker etiqueta azul. “Luego, cuando me fijo de los regalos que me llegan en Navidad, había tenido hartos, si quieren puedo traer”, dijo a los periodistas que escuchaban atentamente la explicación.



Afirmó que recibe licores exóticos como regalos, “incluso tengo uno que es con una viborita adentro” afirmó y dijo que son bebidas chinas.

En medio del relato del ‘meme de Año Nuevo’, Morales señaló que descubrió bebidas desconocidas con sus compañeros, como Álex Contreras, de quien dijo que acudía a su casa cuando almacenaba botellas de bebidas alcohólicas.



“Así he descubierto el ron Cayana, cuando viajábamos con el compañero Edmundo Novillo, yo estaba manejando mi jeep y él se estaba amargando, nos hemos tomado en mi casa, él no quería ir a su casa; al día siguiente nos levantamos y me preguntó si estaba bien y él tampoco tenía dolor de cabeza, cuando vemos había sido una bebida nacional de Montero”, dijo provocando la sonrisa de sus interlocutores.



Regalos

Morales dijo que los trajes que viste los encarga personalmente y negó que su ropa hubiera costado Bs 27.000, aunque no dijo cuánto costaron los trajes que vistió en Tiwanaku y el de su posesión. Pero negó que hubiera sido el sastre Manuel Sillerico el autor y también que hubiera sido diseño de su hija. “La Liz no me ha regalado nada”, afirmó y dijo que pagó Bs 1.200 por el traje