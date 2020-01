Moreira no volverá a su cargo de secretario

El secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, confirmó que Carlos Alberto Moreira, que enfrenta un proceso por supuesta concusión y extorsión a dos dueñas de boliche, fue apartado definitivamente del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana y que José Antonio Ayala fue designado como titular de esa secretaría.



“El cargo del doctor Moreira, que ya está si bien interinamente ocupado, en realidad va a ser definitivamente ocupado por el doctor José Antonio Ayala. El doctor Moreira no vuelve a su cargo”, manifestó Landívar, al indicar que la denuncia de extorsión no fue conocida por la comuna cruceña porque las denunciantes acudieron al Ministerio Público.



Por otro lado, en este mismo caso la exfiscal María Esther Flores, que también está como denunciada, no se presentó ayer a declarar porque no fue notificada. Sin embargo, el abogado de las denunciantes, Jorge Rivero, informó de que se amplió la denuncia contra la exfiscal por los delitos de prolongación de funciones, allanamiento de domicilio y amenazas.



A su vez, el exconcejal Leonardo Roca se refirió a las fotografías que están circulando en las redes sociales en las que se ve a Moreira junto a Ferrino. Para Roca, estas imágenes son una muestra de la relación de amistad entre ambos, que confirma lo que han venido denunciando las supuestas víctimas de extorsión. “Creo que esto se tiene que investigar”, dijo.