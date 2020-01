Senado aprueba PGE-2017 en medio de críticas a sus cifras

En medio de críticas de la oposición a las diferencias que existe entre los montos presupuestados para los 21 ministerios que maneja el Legislativo y los que ayer publicó el Ministerio de Economía, en su página web, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle, tras 12 horas de tratamiento, el Presupuesto General del Estado (PGE-2017).El senador del MAS Milton Barón dijo, luego de la aprobación, que las observaciones de la oposición sobre las cifras fueron desvirtuadas en el plenario. Barón aseguró que la oposición no contribuyó a aprobar el proyecto de ley ni a mejorarlo.Según la información a la que accedió EL DEBER, el monto que recibirán las entidades, es de Bs 17.673.703.855 y Bs 17.633.607.855, sin Vicepresidencia. Los montos del Ministerio de Economía llegan a Bs 11.137 millones; una diferencia de Bs 6,5 millones. Además, los ítems coinciden con el presupuesto de 2016.Las observacionesSenadores de oposición observaron las diferencias en el plenario de la Cámara de Senadores ayer. “Solicito peritos para que revisen lo que me han entregado. Quiero denunciar ante el pleno y a la opinión pública que el Ministerio de Economía nos envió dos presupuestos desglosados con centavos, con las mismas cifras de 2016 en todos los ministerios. Tengan mayor seriedad”, señaló la senadora Elva Pinckert, de Convergencia Nacional (CN).El senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, dijo que había revisado la página web del Ministerio de Economía. “No coincide la información que nos han hecho llegar como senadores”, cuestionó.Respuesta de ArceEl ministro de Economía Luis Arce, quien asistió al Senado junto con su colega de Planificación, Gonzalo Orellana, para exponer el PGE-2017, rechazó que haya cifras distintas y explicó que la información de su portal se modificó “para hacer comparables los presupuestos ministeriales”.“Hemos sacado los ministerios, los ítems que pesan, como la Policía, del Ministerio de Gobierno; las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa; la ABC, del Ministerio de Obras Públicas o el ítem de los maestros, del Ministerio de Educación. Fue para demostrar que no es el Ministerio de la Presidencia ni el de Comunicación el que tiene los más altos recursos como se informa equivocadamente”, señaló.Sin embargo, en una nota al pie de la publicación digital del ministerio afirma que el cuadro “contempla todas las fuentes de financiamiento, asímismo, gasto corriente e inversión”