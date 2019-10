Estas son las películas que se vienen en los cines

Tomen nota por favor. El jueves se estrenan Spectre 007, la nueva de James Bond y Scouts vs. Zombies (aventura). El jueves 19 será el turno de Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2, mientras que el jueves 26 aparecerá Our brand is crisis (drama).



En esa misma fecha se proyectará Un gran dinosaurio (animada), Victor Frankenstein (terror) y Los huéspedes (terror) dirigida por M. Night Shyamalan. El 3 de diciembre le tocará a By the sea (drama), protagonizado por Angelina Jolie y Brad Pitt. El 10 de diciembre estará el filme peruano El Cascanueces (animada). El 17 se exhibirá Star Wars: Episodio VII.



El 25 de diciembre se estrenará Snoopy & Charlie Brown: Peanuts (animada) y Cementerio General 2 (terror) y Enterrando a mi ex (comedia).



A continuación te mostramos algunos de los avances de las "pelis" que se estrenarán en Santa Cruz:

