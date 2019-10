Iglesia espera relación fluida con el Gobierno

El monseñor de la arquidiócesis de La Paz, Edmundo Abastoflor, afirmó que la Iglesia católica espera tener una relación más fluida con el Gobierno a partir de la visita que realizó el papa Francisco a Bolivia.



"Esperamos que haya una relación más fluida y más comprensiva de ambas partes. El Gobierno piensa que siempre le criticamos, no siempre es así. No es posición política la nuestra, sino de base religiosa y moral", señaló el representante.



La declaración surge como parte de la evaluación realizada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) a la visita que tuvo el papa Francisco al país entre el 8 al 10 de julio, días en los que visitó El Alto, La Paz y Santa Cruz.



"Nosotros no hacemos política partidaria, que estamos en la oposición o a favor del Gobierno, sino es la política de buscar el bien común de toda la población", explicó Abastoflor, que compartió un mensaje a la sociedad civil con el pontífice en la Catedral Metropolitana de La Paz.