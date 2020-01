Ofrecen curso para ser sommelier de marihuana

Una organización de Colorado, Estados Unidos, creó cursos para aquellos que quieran entender los diferentes “contrastes” presentes en las plantas de marihuana. Considerando todas las variedades de cannabis, el Trichome institute cree que cada una de ellas puede producir un tipo diferente de aroma.

Por $us 324 la organización imparte dos cursos para enseñar cómo interpretar esas características e combinándolas con los alimentos más adecuados, es decir que al final del curso la persona se convierte en un sommelier de la polémica planta.



En Estados Unidos las leyes sobre uso recreativo de marihuana facilitaron el nacimiento de muchas empresas y comercios vinculados con el cannabis.



En el restaurante Cultivating Spirits, de Philip Wolf, sus conocimientos adquiridos en los dos cursos de sommelier le trajo nuevas ideas para su menú.



Wolf no espera que la marihuana sustituya el vino en las mesas, pero en declaraciones al portal Bloomberg dijo que no le sorprendería que afectase un poco la venta de bebidas alcohólicas un riesgo que ha dejado alguna empresas de bebidas muy nerviosas.



Él ofrece dos experiencias culinarias con marihuana que cuestan entre $us 125 y $us 249 por personas. En la opción más barata es posible hacer un paseo en limosina hasta casa y varias comidas combinadas con la degustación de cannabis.

¿Será el inicio de la "gourmetización" de la marihuana? se pregunta el portal de la revista Galileu donde se reproduce la noticia.