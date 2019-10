Alcaldes de oposición se sumarán a la campaña por el Sí

Al menos el 50% de los alcaldes de 115 de la oposición, se sumarán a la campaña para la modificación de la Constitución Política del Estado que permita la reelección del presidente Evo Morales, afirmó este jueves el ministro de Autonomías y Descentralización, Hugo Siles.



"El MAS-IPSP tiene 226 municipios y 115 la oposición, y la mayoría de los alcaldes están en los municipios de Pando, Beni y Santa Cruz (…). Por lo menos el 50% de esos 115 (de la oposición) si apoyan la repostulación del Presidente y harán campaña", aseguró, tras la promulgación de la Ley de Convocatoria del Referéndum para la modificación parcial de la Constitución para permitir la reelección del Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025.



"La Federación de Asociación de Municipalidades tiene una mayoría de alcaldes que forman parte del asociativismo nacional municipal que ha hecho llegar sus cartas de pronunciamiento favorables a continuar con el proceso de cambio, con la agenda patriótica 2020-2025 y sobre todo, seguir apoyando al Presidente", afirmó en el hall del Palacio de Gobierno.



Según el titular de Autonomías, las nueve Asociaciones Municipales Departamentales (Amdes) hicieron conocer a través de resoluciones su respaldo a la repostulación del presidente Evo Morales.



En cuanto a la campaña dijo que cada alcalde es responsable de cómo encarar la campaña de repostulación. "No les podemos decir a los alcaldes qué hacer, verán la ley, las normas específicas de lo que se puede hacer y lo que no, y en función de eso asumirán la responsabilidad de apoyar, simplemente decir que hay alcaldes de todas las fuerzas políticas", dijo.



Anunció que en los próximos días se presentará a 15 alcaldes de la oposición de La Paz que se sumarán a la campaña por la reelección de Morales, mientras que en Santa Cruz dijo que pesar que el MAS sólo cuenta con 22 municipios, 37 alcaldes serán los que se sumen a la campaña.



La FAM apoyará la reelección



La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) a través de su vicepresidente, Hugo Valverde, informó que las nueve Amdes respaldaron a través de resoluciones y pronunciamientos, la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.



Valverde dijo informó que la FAM adoptará una posición institucional frente al Referéndum para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del Presidente y Vicepresidente. "A la FAM han llegado los pronunciamientos y las resoluciones de las Amdes de los nueve departamentos, y en función de eso la FAM ha expresado su posición con claridad, y ha dicho que vamos a ser respetuosos del pueblo boliviano, que ha exigido y respaldado ese anteproyecto de la Conalcam que ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)", dijo.