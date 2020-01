Emma y Ryan coquetean en Bolivia

Fabulosa. Así es La La Land, la cinta de un director de 32 años (Damien Chazelle) que ha generado la admiración mundial y que va firme con sus 14 nominaciones (histórico, por cierto e igualado con Eva al desnudo en 1950 y Titanic en 1996) a los Premios de la Academia de Hollywood.



La crítica se ha rendido a sus pies gracias a su espectacular fotografía, producción, vestuario y musicalización. Pero también destacan los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone. Son la pareja del momento y su fotografía (de los dos juntos) aparecen en las salas de cine de todo el mundo. Ahora Bolivia la recibe con los abrazos abiertos y está lista para ser parte de esta locura, donde el amor manda.

DELICIOSA VISUALMENTE

La La Land es excitante, ardiente, es una fábula moderna y un musical del siglo XXI. Da ganas de seguir viéndola, ensayar unos pasos de baile. Es un homenaje a los clásicos de Hollywood, pero no se queda en el guiño, sino que reconstruye el género en tiempos en que la impaciencia reina.



Los chicos no soportan los videoclips largos, ni qué hablar de relaciones si los desmotivan. La La Land trata sobre dos jóvenes que quieren ser artistas, tienen ambición, quieren amar y triunfar en Los Ángeles. El orden de los factores altera el producto.

Lo que diferencia a La La Land de otros musicales son los personajes que bailan porque lo necesitan. Es la manera de expresar su corazón (lo que no pueden con palabras).

Las vidas o los corazones de Mía y Sebastián se cruzaron en el embotellamiento que abre el filme. Entre bocinazos, calor y radios encendidas, cien automovilistas descenderán de sus vehículos y harán un número musical para el recuerdo, al compás de Another day of sun. Tardaron dos días en filmarlo. La canción no ganará el Óscar porque se lo llevará City of stars, que compone Sebastián a lo largo del filme.



Emma Stone (el Óscar puede ser suyo) interpreta a Mía, aspirante a actriz que es barista en la cafetería de los estudios Warner Bros. mientras aguarda ser descubierta. Ryan Gosling (el Óscar puede no ser suyo) es Sebastián, músico jazzero que se gana la vida tocando en pianos bares mientras espera abrir su propio club e interpretar la música que le gusta.

Son dos románticos, dos soñadores, dos perseverantes que quieren alcanzar sus metas –y nos recuerdan los sueños de la vieja época de los filmes de Hollywood-. Qué mejor que hacerlo en compañía, pero ¿si lo que uno ansía de alguna manera se choca con lo que desea el otro?



Para ellos parece que estar juntos es fácil, pero amarse les resulta más difícil. Es allí donde la realidad los hace bajar de las estrellas (los números musicales son varios, uno mejor que el otro, como el de la colina de Hollywood, las citas a Un americano en París, Rebelde sin causa, pero el del Observatorio secunda a la escena que abre el filme).

RUMBO A LOS ÓSCAR

El musical compite en película, dirección, actor, actriz, guion original, banda sonora, canción original, diseño de vestuario, fotografía, montaje, sonido, edición de sonido y diseño de producción. En la categoría de canción original se anotó una doble nominación por Audition y City of stars.



La La Land, como se la conocía a Los Ángeles -el título juega con el “la la” de cantar-, excita, emociona. Mía y Sebastián se enamoran, se dejan, se vuelven a encontrar y... sucederá algo inesperado. Corré a verla