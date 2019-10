7 periodistas mujeres rompen moldes en la región

Se trata de una lista necesariamente incompleta, en la que el reto ha sido identificar a las periodistas que aúnan los rasgos de “innovadoras” e “influyentes” en los medios latinoamericanos. El proyecto Igual, que promueve la igualdad de derechos de hombres y mujeres, propone esta serie de candidatas de peso indiscutible.





Janine Warner

?

SembraMedia figura entre las iniciativas de periodismo social, investigación, nichos especializados o colaboración ciudadana más destacadas en Latinoamérica que ha recopilado el profesor José Alberto García Avilés en el artículo Pistas para seguir la expansión del periodismo en Latinoamérica.



Se trata de una asociación sin ánimo de lucro de apoyo a profesionales que emprenden en los medios digitales en español. Su fundadora es la consultora y capacitadora Janine Warner, pionera en periodismo digital y enseñanza en línea. Autora de 25 libros acerca de Internet, por ejemplo Web Sites For Dummies y Social Media Design For Dummies, es una de las grandes referencias actuales del #periodismoinnovador.

,

Janine Warner

Laura Zommer

?

Periodista de La Nación y docente de la Universidad de Buenos Aires. Directora ejecutiva y periodística de Chequeando, una organización de non profit journalism para verificar el discurso público en Argentina, utilizar el periodismo de datos y las redes sociales para activar la participación ciudadana y garantizar que la información que circula sea abierta y transparente. Directora de Alianzas de SembraMedia.



Sandra Crucianelli

?

Periodista de datos, consultora y docente del Knigh Center of Journalism in de Americas de la Universidad de Texas y del International Center for Journalists. Pionera en la enseñanza y el ejercicio del periodismo de datos en español, es editora de sololocal.info, medio hiperlocal de Bahía Blanca (Argentina) que se basa en fuentes digitales.



Ha liderado la integración del equipo de datos de La Nación con el resto de la redacción y capacitado a equipos de Clarín Data (Argentina), Los Tiempos Data, El Universal Data (México), El Mundo Data (España) y asesoró en El Deber Data (Bolivia), entre otros. Es autora del libro Herramientas digitales para periodistas.,

Sandra Crucianelli

Mariana Marcaletti

?

Editora de CNET en Español, ha sido directora de Redes Sociales en Univisión, coordinadora de Noticias Internacionales en BuzzFeed, productora digital en The Washington Post y supervisora de español de Google.



Integrante del equipo multimedia del Grupo Clarín, ha colaborado para la BBC, The Independent y La Nación, entre otras publicaciones. Es autora de Latin American Radar, plataforma digital sobre Latinoamérica.



Laura Weffer

?

Directora editorial y cofundadora de Efecto Cocuyo, un medio digital que promueve el periodismo libre e independiente en Venezuela, nacido en 2015.



Ha trabajado en los principales medios de su país. Ahora, explora las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para hacer periodismo y contar historias.



Margarita Noriega

?

Directora y editora Social Media de Newsweek. Ha trabajado como periodista en Vox.com en Washington, D.C. y para Reuters, además de supervisar la estrategia Social Media de Fusión, incluyendo el lanzamiento de Snapchat.



Verónica Brunati

?

Esta periodista especializada en deporte es editora de contenidos web de la revista El Gráfico. Ejerce como corresponsal de los diarios españoles As y Sport, además de cronista de las selecciones argentinas de DXTV. Ha colaborado con otros medios e instituciones deportivas, entre otras: So Foot, The Sun, UEFA y Liga BBV.,