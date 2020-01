Dormir y evaluar, dos claves para tener buenas notas

En la mayoría de los institutos y universidades del país, las clases ya han comenzado. El final de las vacaciones, que cerró con el broche de oro carnavalero, significa el regreso de los exámenes, los trabajos y la rutina de estudio.



Por mucho que a uno le guste lo que está estudiando y se esfuerce por tener un buen desempeño académico, casi todo el mundo ha caído en un hábito común: dejar el estudio para el último día, amanecerse estudiando la noche antes del examen y tomar bebidas energizantes. Según los expertos, esas son las peores ideas que alguien puede tener.

Recopilamos tres investigaciones científicas que te ayudarán a sacar mejores notas:

Dormir para retener

Las horas de sueño son fundamentales para una buena salud y para mejorar el rendimiento académico. Según la investigación de la Brigham Young University (Estados Unidos), los estudiantes deben dormir alrededor de siete horas para obtener las mejores notas posibles en sus exámenes.



El estudio señala que el sueño es elemental para el crecimiento, el aprendizaje y la consolidación de la memoria, porque ayuda a fijar lo aprendido en el cerebro. Mientras que la falta de horas de sueño conlleva problemas fisiológicos, conductuales y neurocognitivos que afectan directamente al cerebro.

Olvidate de memorizar

Una investigación realizada en el 2011, y publicada en la revista Science, comparó la efectividad de tres métodos de estudio comunes: memorizar, hacer esquemas y evaluar lo aprendido. La metodología más eficaz, dice el estudio, es la tercera, que consiste en responder preguntas para reconocer cuánto sabes.



El científico Jeffrey Karpicke, en una entrevista en The New York Times, citado por Hipertextual, afirma que "el aprendizaje se fundamenta en recuperar la información que guardamos en el cerebro y en reconstruir el conocimiento". Sus conclusiones señalan que para fijar el aprendizaje en el cerebro, hay que hacerse un test antes de dar el examen.

No hay remedios mágicos

Las bebidas energizantes o lo remedios para estudiar no son más que mitos, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, citada por Hipertextual. Los componentes de estos suplementos no ayudan a mejorar las capacidades cognitivas. Si bien te pueden mantener despierto, no ayudan a tener más memoria ni a mejorar el rendimiento en la ‘U’.

En conclusión, para tener buenas notas solo hay un secreto: ser lo más ordenado posible para organizar el estudio, dormir las horas suficientes y repasar lo que has aprendido