Policía busca a Sinead O'Connor en EEUU

La policía de los suburbios de Chicago, en el norte de Estados Unidos, dijo este lunes que buscaba a Sinead O"Connor, luego de que la cantante irlandesa, que recientemente habló de suicidarse, desapareció mientras andaba en bicicleta.



El Departamento de Policía de Wilmette, en el estado de Illinois, dijo que "buscaba determinar el bienestar de Sinead O"Connor". "La cantante se alejó de la zona de Wilmette en un paseo en bicicleta ayer (domingo) a las 6:00 y no ha regresado", indicó un comunicado.



El Departamento de Policía, cuyos voceros dijeron carecer de más información, indicó que alguien llamó para manifestar su preocupación tras ver a O"Connor, de 49 años, en la bicicleta.



O"Connor, conocida por expresar con firmeza sus puntos de vista, publicó recientemente una serie de mensajes en Facebook que generaron alarma. En su posteo más reciente, solicitaba a su hijo que el martes se apersonara ante la corte para pedir la custodia de su hermano.



Sobre fines del año pasado, sugirió en Facebook que había intentado suicidarse con una sobredosis.



No están claros los motivos de la estancia de O"Connor en Estados Unidos, aunque recientemente dijo que planeaba protestar en Carolina del Norte, probablemente debido a una reciente legislación de este estado sureño para restringir los derechos de los transgénero.



O"Connor también escribió recientemente que el comediante Arsenio Hall había proporcionando drogas durante décadas al fallecido ícono del pop Prince, desatando una airada respuesta de Hall y una demanda por libelo.



Ella misma ha relatado haber sido víctima de abusos durante su niñez y ha criticado duramente a la Iglesia católica por no hacer más para proteger a los menores.