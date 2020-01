Vice exige no electoralizar el debate por Pacto Fiscal

El vicepresidente Álvaro García Linera inició el Consejo Nacional de Autonomías exigió a los gobernadores no poner condiciones al Gobierno para debatir un Pacto Fiscal y advirtió que no se debe electoralizar el proceso.



García Linera demandó el respeto a procedimientos para discutir un acuerdo fiscal y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y remarcó que no se puede quitar recursos al Estado central.



Álvaro García Linera, al empezar la reunión dio línea. "No se pueden quitar recursos al Estado central, porque eso es quitar recursos a las regiones".



Señaló que "hay que agarrar el toro por las astas", en la discusión por la repartición de ingresos. "Debemos asumir una actitud sana, pero sorteando los procedimientos y las etapas", manifestó.



Pidió que las gobernaciones cumplan con el requisito de generar sus estatutos autonómicos, que presenten planes de desarrollo, "nosotros como Gobierno sí lo tenemos. Elaboramos una agenda patriótica. Contamos con el apoyo de 62% y el resto no le han puesto un plan B".



Cada plan, debe estar enmarcado en el plan de desarrollo nacional. "No somos republiquetas", manifestó el Vicepresidente. "Cada plan debe adecuarse en función de especificidades y características. Nuestro plan pasó la prueba, no lo decimos nosotros, sino los organismos internacionales", y mencionó como ejemplo informes de Naciones Unidas, referidos a reducción de pobreza.



Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera arribó a La Paz para participar de la cuarta sesión del Consejo Nacional de Autonomías. Al ingresar a Palacio Quemado revalidó la propuesta de la institucionalidad cruceña de repartir a mitades los recursos estatales entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.



El presidente Evo Morales abandonó la casa de gobierno luego de promulgar la modificación de la Ley de Telecomunicaciones y la cita será dirigida por el vicepresidente Álvaro García. A la reunión llegaron los nueve gobernadores del país y representantes de municipios y autonomías indígenas y regionales.



"Nuestra propuesta es de alcance nacional, es justa y equitativa. La propusimos hace años y la volveremos a proponer", detalló Costas antes de ingresar a Palacio.



Santa Cruz propone que el Gobierno central reciba el 50% de los recursos de la coparticipación tributaria y que las gobernaciones tengan el 20%. Mientras que alcaldías perciban el 23%, las universidades públicas el 6% y las autonomías indígenas el 1%.



Tarija tiene la misma propuesta y La Paz pide un 4% de recursos impositivos. Las gobernaciones lideradas por el MAS priorizan el debate sobre inversión pública.