Fallece el empresario y poeta Sebastián Molina

Ayer me preguntaban que de qué hablo cuando doy conferencias sobre #Liderazgo, Emprendedurismo, etc. Hablo de muchas cosas pero de la que más se, y la que más me emociona compartir, es de mi propia experiencia como #emprendedor. Y lo hago por amor a eso, a compartir y alentar a despertar ese espíritu guerrero y metedor que todos llevamos dentro. Vibro cuando, dando estas conferencias, veo una mirada atenta, llena del fuego y hambre de comerse al mundo.Hoy Directo, la empresa que creamos con mi socio Roberto Barbery, ya no es solo el sueño de 2 chicos de 23 y 24 años que querían marcar una diferencia. Es una organización que genera el sustento de más de 35 familias de manera directa y de más del doble de manera indirecta. Es la Primera Cadena Especializada en productos para el Descanso de Bolivia con 9 tiendas actualmente y varias nuevas sucursales en camino hasta antes de fin de año. Todo en base a trabajo duro, en equipo, de manera planificada y honesta, con mucha determinación y persistencia.Hace algunos meses, el productor audiovisual Eduardo Aguilera (http://youtube.com/EddAguilera) me propuso realizar esta entrevista para contar un poco de esa experiencia y alentar, a los jóvenes sobre todo, a animarse a emprender. Nunca la subí a este espacio, aquí te la comparto con un abrazo.