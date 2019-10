Evo promete una investigación 'caiga quien caiga' por Fondo Indígena

El presidente Evo Morales anunció acciones ante el millonario desfalco en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). Reveló que varias veces pidió modificar su organización.



"Pasadas las fiestas tomaremos acciones, pero ustedes tienen la obligación de conocer cuál es la estructura del Fondo Indígena. Varias veces yo he pedido cambiar al directorio del Fondo Indígena", sostuvo el primer mandatario.



Agregó que "caiga quién caiga" se llevará a fondo la investigación que inició la Contraloría y que identificó un daño económico de 71 millones por pagos que se realizaron para 153 obras que ni siquiera fueron iniciadas.



"El Gobierno participa con uno o dos miembros en el directorio, el movimiento campesino, indígena y originario tiene la mayoría del directorio; ellos son la mayoría, ellos deciden (...) La mayoría no está en manos del Gobierno nacional. No quiero dirigentes defendiendo a corruptos", aseveró el mandatario en Palacio de Gobierno.



El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que se debe enjuiciar a los responsables del millonario desfalco en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).



"El juicio tiene que ir para adelante y hay que sancionar a los responsables", declaró la autoridad en un escueto contacto con medios de comunicación en La Paz.



Director responsables



La exministra de Desarrollo Productivo y Tierras, Nemesia Achacollo presidió el Fondo y los proyectos fueron aprobados conjuntamente con representantes de la Csutcb, Bartolina Sisa, Conamaq, la APG, Cepem-B y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.



La Contraloría sostuvo que con el informe se iniciaría un proceso penal por daño económico al Estado contra los directores ejecutivos que se hicieron cargo del Fondo Indígena, desde 2010 hasta la fecha: Elvira Parra, representante de las Bartolinas; Daniel Zapata, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y contra el actual director, Marco Antonio Aramayo, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).



Personas vinculadas



Entre las personas involucradas en el millonario daño económico, se encuentran la candidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, los senadores oficialistas: Jorge Choque y Felipa Merino; y el exdirigente indígena Adolfo Chávez.



Informe presentado por la Contraloría:,