Evo dice que no hay nada que ocultar en caso CAMC

El presidente Evo Morales afirmó este lunes, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, que el "Gobierno nacional no tiene nada que ocultar" en el caso Camc y que la investigación está a cargo de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



"El Gobierno nacional no tiene nada que ocultar, tampoco mentimos" en el caso Camc, manifestó Morales consultado por EL DEBER si pedirá un informe sobre la investigación.



El mandatario indicó que la investigación sobre el supuesto tráfico de influencias en los contratos entre la empresa China Camc y el Gobierno desvelará la verdad.



"El Gobierno no tiene nada que investigar, está en manos de la Asamblea, Contraloría y Ministerio Público", afirmó.