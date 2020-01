Zuckerberg gana $us 4.200 millones en un día

La respuesta positiva del mercado al reporte trimestral de Facebook ha hecho que su fundador, Mark Zuckerberg gane $us 4.200 millones en un solo día. El CEO de la red social, ahora la sexta persona más rica del mundo, con una fortuna de $us 51.700 millones, según Forbes.



Facebook reportó ingresos por $us 5.380 millones en el primer trimestre del año, siendo sus ganancias $us 1.510 millones; es decir, un 195% más que en el mismo periodo de tiempo de 2015.



A los 31 años, Zuckerberg es el más joven en el top 10 de los más ricos del mundo. Apareció por primera vez en la lista de Forbes de los 400 estadounidenses más acaudalados en septiembre de 2008.