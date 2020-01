Justicia argentina condena a cabecillas de la represión

Una jornada histórica se vive en Córdoba, con una movilización de unas 10.000 personas que acompañó la lectura de la sentencia de la megacausa La Perla. El Tribunal Federal 1 condenó a cadena perpetua al ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (es la úndecima para él) y a Héctor Pedro Vergez.



La misma pena recibió Ernesto "Nabo" Barreiro, por primera vez condenado por un crimen de lesa humanidad. Cada lectura fue seguida en silencio por la multitud que, aplaudió cuando el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, cerró el veredicto.



Una dictadura cívico militar liderada por Jorge Rafael Videla gobernó Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (el cual derrocó al Gobierno constitucional de la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del Gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (UCR).



El tribunal dictó en total 28 cadenas perpetuas y 5 absoluciones.



Tanto la sala donde se leyó el veredicto como los alrededores de los tribunales estuvieron colmados de gente con carteles por el "Nunca Más" e imágenes de víctimas de crímenes de lesa humanidad.



La sentencia -cuyos fundamentos se leerán el 4 de octubre- llegó después de casi cuatro años de juicio, durante los que se recibieron casi 600 testimonios.



Los fiscales acusaron por los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor.



Hubo 716 víctimas involucradas, de las que 279 están desaparecidas; en 71 casos se recuperaron e identificaron los restos.



Menéndez es condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar autodenominada El Proceso de Reorganización Nacional.





Desde antes del golpe



El fiscal Facundo Trotta subrayó que esta es la primera vez en la Argentina en que la justicia se pronuncia sobre el terrorismo de Estado que actuó antes del golpe de 1976.



Además, nunca antes en Córdoba se había juzgado el robo de menores; también por primera vez se lo acusó directamente a Menéndez por ese delito.



Los imputados -once murieron durante el proceso y cuatro separados por incapacidad- escucharon la sentencia sin inmutarse. Ayer terminaron de hacer uso de la palabra.



El represor Arnoldo "Chubi" López dijo que en el juicio se violaron sus garantías constitucionales: "No tengo un tribunal imparcial, sino de condena. Nuestra foto, esa que los fotógrafos nos sacan todos los días y que parece más un fusilamiento de flashes, han recorrido el mundo".



Días atrás, Menéndez insistió en que en el proceso "los delincuentes acusan a las fuerzas legales y se presentan a la Justicia diciendo que son las víctimas. No hubo represión ilegal alguna".



Y Barreiro -quien se cubrió la cara durante los minutos en que los fotógrafos pudieron trabajar en la sala- afirmó que "tarde o temprano, nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida patria".