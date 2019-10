Sin años bisiestos, hoy sería 11 de julio de 2017

El segundo mes de este 2016 está a unos días de terminarse, pero durará un poco más de lo normal ya que se trata de un año bisiesto y el calendario marca el 29 de febrero. Pero, ¿de donde viene esta imposición que llega cada cuatro años?



Corría el año 46 antes de Cristo, en aquella época el Imperio Romano era el que regía los destinos del mundo. Entonces el emperador Julio César, junto a astrónomos egipcios, creó el calendario romano en base al año solar, dando origen al calendario romano, que dio origen a los años bisiestos.



Lo que sucede es que un año no tiene 365 días exactos, sino 365,244 días. Si se obviaba estas cifras decimales y el conteo seguía en 365 las estaciones no comenzarían el mismo día y los años se desfasarían por lo que existió la necesidad de añadir un día cada cuatro años.



Sin años bisiestos, hoy sería el 11 de julio del 2017, es decir un año y cinco meses más de la fecha actual. Esto según los cálculos realizados por el diario Los Angeles Time, que preciso que hubiera sucedido si el calendario romano no agregaba los años bisiestos.



El calendario romano fue usado hasta mediados del siglo XVI, hasta que el papa Gregorio XIII lo modificó con el objetivo de señalar con más exactitud las fiestas de Pascua. El calendario gregoriano es el que usa la mayor parte del mundo en la actualidad, y durante su creación también incluyó los años bisiestos.