Lo que 10 partes de tu cuerpo revelan de ti, según la ciencia

Numerosos estudios en el mundo de la ciencia han prestado atención a lo que pueden revelar determinadas partes del cuerpo sobre las personas. Puede que los resultados no guste a muchos o lo encuentren poco realistas. Pero según se ha dado a conocer, estas investigaciones pueden dar pistas de quién eres y en qué eres buena.



Aquí te damos una lista que fue publicada en la revista Cosmopolitan sobre las 10 partes de tu cuerpo que han sido estudiadas por la ciencia.:



1-MUSLOS

Puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero tener muslos gruesos (en hombres y mujeres) puede significar que tienes menor riesgo de adquirir una enfermedad cardiaca y diabetes, según un estudio publicado en el ´British Medical Journal´. Esto puede deberse a que hay mayor masa muscular, por lo que las calorías se queman más rápido ayudando al cuerpo a responder a la insulina. El tipo de grasa que se acumula alrededor de esta parte también juega un papel determinante. Los científicos creen que esta grasa absorbe y desvía los ácidos grasos dañinos (mientras que el abdomen tiende a guardarlos). Por supuesto que esto no significa que puedes volverte loca con el pastel, cualquier grasa en exceso puede perjudicar tu salud



2- CINTURA

¿Tienes una cintura delgada? Entonces es posible que vivas por muuucho tiempo, según un estudio publicado en la revista ´Archives of Internal Medicine´. Los resultados revelan que el tener una circunferencia más larga de cintura está vinculado, por lo general, a un mayor riesgo de mortalidad. Y existe un mayor riesgo en mujeres con cintura amplia, que creen que están dentro de un peso normal. Esto es una realidad chicas, así que cuiden su cintura y su peso para mantenerse saludables.



3-CEJAS

Si en el exterior de tu ceja tienes poco pelo, puede que sea hora de que te hagas un estudio de tiroides. El pelo delgado en la ceja está ligado a enfermedades como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es uno de los síntomas de una etapa más avanzada de la enfermedad,

4-OMBLIGO

Si tu ombligo cae sobre el torso podría indicar qué tan rápida serías nadando o corriendo, según un estudio publicado en el ´Internationa Journal of Design and Nature y EcoDynamics´. Todo es sobre el centro de gravedad que es tu ombligo. Si dos atletas tienen la misma altura, pero uno cuenta con un centro de gravedad más alto (y por lo tanto piernas más largas) será mucho más rápido. Las personas con una posición más baja del ombligo serán nadadores más rápidos.



5-BARBILLA

¿Tienes una gran línea en la mandíbula? Estas pueden ser malas noticias para tu pareja, según un estudio publicado en la revista ´Personality and Individual Differences´. El estudio encontró una posible relación entre las mujeres con mentones fuertes y la infidelidad. Según los resultados la masculinidad en el rostro de las mujeres se relaciona directamente con el riesgo de infidelidad. ¿Qué tal?



6-PECHO

Cuando alguien dice que una mujer está ´bien dotada´, ¿asumes que está hablando sobre el tamaño de sus boobs o de su cerebro? Podrías estar en lo correcto si respondes que ambas, según un estudio de la Universidad de Chicago. Los sociólogos hicieron un examen de coeficiente intelectual a un grupo de 1,200 mujeres con distintos tamaños de copa. Las mujeres con boobs grandes obtuvieron un promedio de 10 puntos por encima del resto. Los investigadores suelen atribuírselo a un posible vínculo entre los niveles de hormonas sexuales y la inteligencia, o bien a la selección natural.



7-OJOS

¿Tienes inclinaciones atléticas? El color de tus ojos puede indicar los deportes en los que puedes ser buena. De acuerdo a un estudio publicado en ´Perceptual and Motor Skills´, las personas de ojos oscuros tienden a ser mejor en deportes que requieren una rápida reacción de los estímulos, como box o posiciones defensivas del fútbol. Los atletas de ojos claros tienden a ser mejores en los deportes auto dirigidos, como el boliche o el golf.,

8- OREJAS

Observa los lóbulos de tus orejas. ¿Puedes ver una grieta diagonal? Si es así, puedes correr mayor riesgo de adquirir una enfermedad cardíaca, según varios estudios. En un estudio publicado en el ´British Heart Journal´, los investigadores examinaron las características de las personas que han muerto debido a una enfermedad cardiaca o ataque del corazón, y encontraron que la mayoría de las personas presentaba el pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja, el 72% de los hombres y el 67% de las mujeres.



9-PELO

Si eres pelirroja, puedes sentir el dolor con más intensidad, según un estudio publicado en ´The Journal of the American Association´. Los investigadores encontraron que la misma mutación genética que es responsable del pelo rojo está vinculada a la manera en que el cerebro procesa el dolor. Los dentistas que se involucraron en el estudio encontraron que la mayoría de los pelirrojos requieren más anestesia para los procedimientos quirúrgicos orales ?seguramente también son quienes les tienen más miedo... Ah, por cierto, ¡no eres una rubia tonta! Un estudio reciente publicado en ´Nature Genetics´ comprobó que no existe ninguna relación entre el color del pelo y la inteligencia.



10-CADERAS

Un estudio que realizó la Universidad de Leeds a mujeres de entre 18 y 26 años, publicado en la revista ´Archives of Sexual Behavior´, prueba que hay una conexión entre el ancho de la cadera y la actividad sexual. Se encontró que mientras la cadera esté más ancha, aumenta la probabilidad de tener más encuentros sexuales. No necesariamente estamos hablando de que estas mujeres sean más promiscuas, simplemente no tienen tanto miedo a las complicaciones del sexo. En las mujeres mayores las caderas anchas son indicador de algo completamente distinto: el olvido. El tipo de grasa que se acumula alrededor de éstas son liberaciones de algo llamado ´citoquinas´, que frenan el pensamiento. No podemos cambiar la grasa que se acumula en nuestro cuerpo, pero podemos lograr que sea menos.