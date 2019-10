La apatía y los regalos se imponen en las campañas

Candidatos en campaña para las elecciones del 29 de marzo se esfuerzan por ganarse el voto de la gente. En su recorrido por los barrios no dejan de sonreír, saludan a los vecinos y hasta les dan regalos. Por su lado, el vecino no confía plenamente en las promesas electorales, aunque tampoco desaprovecha los obsequios.



Genoveva Fernández Choque ayer cerca del mediodía pasaba por el mercado Santa Rosa, zona de Alto San Pedro, cuando los candidatos a concejales por Santa Cruz Para Todos -sin la presencia de Percy Fernández- eran proclamados por los gremiales. Con el rostro sudoroso ella caminaba mientras murmuraba que no creía en los políticos. Ella había salido de su casa con Bs 2 para el pasaje de micro a buscar trabajo, pero hasta esa hora no había tenido suerte, por eso dijo que ojalá los políticos pensaran verdaderamente en las necesidades de la población.



Cuando los candidatos de SPT bajaron de sus motorizados y empezaron a saludar, la indiferencia de mucha gente aún era notoria. Sin embargo, minutos después todo cambió cuando estos empezaron a regalar mandiles y poleras.



Señalaron que días antes por este mercado habían estado los candidatos del partido rosado (MNR); sin embargo, no todos los gremiales sabían decir el nombre del candidato a alcalde.



Calendario y casa de campaña

El candidato a gobernador por el Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, ayer visitó a la familia de Carmen Huaji, que se convirtió en imagen del calendario cuando participó de una proclamación en El Bajío.

Doña Carmen, que es presidenta de la Asociación de Artesanos 26 de Marzo, aparece entregando una carta con sus sueños y aspiraciones a Costas. “Representan nuestro lema Con vos somos Santa Cruz y por eso su foto está en nuestro almanaque, vamos a repartir 400.000 ejemplares”, explicó Rubén, que compartió con la familia un masaco beniano.



Germán Antelo, candidato a gobernador por Nuevo Poder Ciudadano (NPC), ayer inauguró una casa de campaña en la av. Trinidad, presentó a sus candidatos, su plan de trabajo y se dio tiempo para tomarse fotos, pues le gustan las ‘selfis’ (autofoto) junto a la gente. Anunció que este fin de semana visitará Comarapa y abrirá una casa de campaña en Mairana.



Los candidatos del MAS, Reymi Ferreira (a alcalde) y Rolando Borda (a gobernador) recibieron el apoyo de Alianza Verde -Instrumento de la Ecología Política y aprovecharon la visita de Evo Morales a Santa Cruz para reunirse con él. El candidato a alcalde de Unidad Nacional, Ernesto Justiniano, llegó a la casa de campaña de SPT para entregar una carta planteando un debate con Percy Fernández y la firma de un acuerdo para luchar contra la inseguridad