Algunos opositores cuando se afirma que el 21 de febrero hubo un complot en base a la mentira, preguntan: ¿Cuál mentira? Nunca estuvo en discusión si hubo o no niño; el presidente afirmó que había muerto, pero no negó su existencia. Lo que fue mentira es que la oposición afirmó que el niño estaba vivo, ¿Es mentira que una diputada afirmó que el hijo del presidente estudiaba en el colegio Calvert? ¿Acaso es mentira que Pilar Guzmán recibió una cobertura descomunal afirmando que el hijo existía? ¿No circularon fotos en los medios de un niño que decían que era el hijo del presidente? ¿No ‘alquilaron’ a un niño para hacerlo pasar ante un juez y CNN como hijo del presidente?



La existencia del niño era crucial para sustentar que Zapata había sido beneficiada por el presidente para ser gerente de CAMC, por ello, Cinthya Peroú, allegada a Doria Medina visitó siete veces a Zapata en el penal. A partir de dichas visitas Zapata y su abogado León afirmarán que el hijo estaba vivo. Durante esta campaña además hubo tergiversación. Doy como ejemplo las declaraciones que hice al programa Que no me pierda (4 de febrero) en el que textualmente dije: “es una barbaridad que se viole el Código del Niño Niña al dar el nombre y apellido de un menor, -prohibido por el artículo 144 de dicha norma - ese niño debe tener 8 o 9 años, imagínense lo que le dirán en el colegio o en el barrio…”. Sin embargo, la oposición sacó la especie que yo dije “que le hacían bullyng al hijo del presidente.”



¿Es mentira acaso que al presidente se lo acusó de estupro? ¿Es mentira que se acusó al presidente de traer a CAMC al país? La empresa llegó durante el Gobierno de Carlos Mesa. Se dijo que Zapata fue nombrada gerente de CAMC por influencias presidenciales. La verdad es que ni siquiera fue gerente de CAMC, basta analizar los 58 testimonios que cursan en el caso 6575/16 FIS-LP para darse cuenta de ello. La verdad es que el vínculo íntimo (declarado ante los fiscales el 8 de junio) de Zapata con Che Wei, vicepresidente de CAMC es el nexo con la empresa, que recién le da un poder en noviembre de 2015 para que ella represente a CAMC ante una ejecución de boletas que hacía el Ministerio de Obras Públicas. El figuretismo de la estafadora era parte de su estratagema.



Se acusó al exministro Quintana de tener relaciones íntimas con Zapata; Eduardo León, afirmó en mayo del año 2016 que esa mentira la armó Zapata. No sabemos si fue León o Zapata quienes fraguaron las conversaciones, pero ambos negaron que sean reales. ¿Es mentira que se afirmó que tres perforadoras compradas a CAMC no funcionaban? Las tres perforadoras funcionan como lo comprobó la prensa. ¿Es mentira que se acusó a los ejecutivos de la empresa de San Buenaventura de ir a China pagados por CAMC? Con pruebas se demostró que fueron enviados por el Estado y, pese a ello, la acusación no fue desmentida. El 3 de febrero, Valverde afirmó entre otras mentiras que Paola Zapata hermana de Gabriela era diputada del MAS por la C-60, cuando en realidad Paola Zapata era diputada por la oposición y por la C-23.



Podríamos seguir desmenuzando la infamia, pero no hay espacio. Lo preocupante de esto es que la oposición nos ha llevado a su terreno, porque en el terreno de propuestas no tienen qué ofrecer sino el pasado, cuando las empresas petroleras extranjeras se llevaban 2.500 millones de dólares por año