Chile conmemora 42 años del golpe con deudas en verdad y justicia

Chile recuerda este viernes el golpe de Estado, que derrocó en 1973 al gobierno de Salvador Allende instaurando la dictadura de Augusto Pinochet, aún con deudas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, señaló la presidenta chilena, Michelle Bachelet.



Pese a las expectativas de los grupos de derechos humanos y sectores de la coalición gobernante, el discurso de Bachelet cerró sin hacer anuncios respecto a una cárcel especial para represores que despierta el rechazo de familiares de desaparecidos.



"Aún faltan seres queridos cuyos paradero debemos saber, aún falta verdad por conocer y justicia por aplicar", dijo la presidenta de izquierda en La Moneda, al encabezar un homenaje al socialista Allende.

Bachelet llamó a "derribar los muros de silencio que nos impiden avanzar, aún hay privilegios que el Chile de hoy día no tolera, la consciencia de Chile exige superarlos".



"Me encargaré de que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente", agregó la mandataria, que vivió en carne propia la represión militar, en lo que podría ser un guiño a las voces que piden cerrar la cárcel especial.



El penal, ubicado a 50 kilómetros de Santiago, alberga a un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por secuestro, la tortura, el asesinato de algunos de las más de 3.200 víctimas mortales que dejó la dictadura de Pinochet (1973-1990).



Bachelet aseguró que el país se encamina a lograr "más verdad, más justicia y reparación", un futuro en el que tiene un rol fundamental la nueva Subsecretaria de Derechos Humanos, en trámite en el Congreso.



La mandataria -que enfrenta niveles de aprobación históricamente bajos, 22% según una encuesta difundida este viernes- aprovechó el discurso para recordar que su país dará refugio a familias sirias ya que "los derechos humanos no tienen fronteras".



Plan para acoger familias sirias



El gobierno chileno confirmó el martes que trabaja en un plan para acoger a familias sirias, afectados por al crisis humanitaria que sufre su país.



Con el homenaje a Allende -que se suicidó el 11 de setiembre de 1973, en medio del bombardeo a La Moneda- se abre una jornada que tendrá varios actos en recuerdo de las víctimas de la cruenta dictadura de Pinochet y que en la previa tuvo incidentes -que se repiten cada año- en la periferia de Santiago.