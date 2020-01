Competividad en los niños

Rebeca tiene una hermosa voz, pero si no es elegida como solista en los actos del colegio se enoja y ha tomado la decisión de que para ‘castigar’ a la profesora de coro va a abandonar la actividad coral. Ahora quiere poner toda su energía en una nueva labor en la que no tenga competencia, porque siempre quiere ser la primera y cuando no funciona renuncia.



Sebastián también se siente frustrado. Siempre tuvo excelentes calificaciones, pero desde que lo cambiaron de curso se encontró con que hay muchos buenos alumnos, y lo peor de todo, su primo le pisa los talones en casi todas las materias. Siempre le gustó ser el número uno, pero ahora ya no lo disfruta, su padre lo compara con su primo y le dice que no puede ser que se deje ganar con él.



Generalmente escuchamos que la competitividad es una cualidad muy buscada y premiada en el mundo empresarial. Todos los jefes quieren tener empleados competitivos y se han hecho cientos de artículos que enaltecen a la competitividad. Pero, ¿es la competitividad buena o mala?

Tener en casa un niño competitivo

La orientadora familiar Dalia Muñoz explica que en la etapa de los tres y cuatro años es normal que los niños quieran ser siempre los mejores y ganar en todos los juegos porque evolutivamente se encuentran en un periodo caracterizado por su pensamiento egocéntrico, en el que todo gira alrededor suyo. “Por eso en esta etapa es bueno ir enseñándoles que no siempre se puede ganar, sin ser excesivamente estrictos. Es importante que aprendan a aceptar la frustración que supone una derrota o no ser el mejor”.



Entonces, como padres, antes de prender la luz de alarma debemos tomar en cuenta ciertos aspectos, como el nivel de madurez de un niño para aceptar sus derrotas y competir adecuadamente. Hay que ver también la posición que ocupa en su familia: si es hijo único, hijo mayor, hijo del medio o hijo menor porque esto determinará muchas veces que tienda a ser el que busque destacarse.



Mirta Handal, sicóloga clínica del Centro de Orientación Familiar, con amplio trabajo en niños, hace una diferenciación y subraya que la competencia cuando se hace con uno mismo es buena. “El problema de vivir en una sociedad competitiva es que los niños crean que valen solo cuando ganan. Cuando no lo logran sufren, se frustran y pueden ser incapaces de salir adelante. Por eso deben desarrollar la tolerancia a la frustración, es decir, saber perder y seguir adelante”.



Desde su experiencia revela que a veces son los padres los que hacen muy competitivo al niño, pues en casa lo dejan ganar en todo, perjudicándolo así porque lo acostumbran a ganar, al punto de que tiene muy malas relaciones con sus compañeros y estos lo rechazan.

No siempre se puede ganar

A los hijos se los debe querer por lo que son y por cómo se esfuerzan y no porque ganan

La siquiatra infanto-juvenil del Centro de Salud Mental, Rose Mary Saucedo destaca que la competitividad es positiva cuando ayuda a superarse y desafía a uno mismo. “Deja de ser buena cuando el niño se vuelve obsesivo y no tolera ninguna frustración o que otros le ganen, llevándole incluso a emplear el juego sucio para ganar a toda costa. Esa ya es una competitividad malsana que hay que combatir”, recalca.

Ventajas y desventajas de la competitividad

No hay cómo perderse, ser competitivos ayuda a buscar la excelencia en todo lo que se hace; a no obtener resultados mediocres; a esperar siempre lo mejor de la vida; a convertirse en un líder y muchas veces a alcanzar el éxito en la vida y la felicidad. Lo malo es exagerar y ser muy competitivo y egocéntrico, al punto de convertirse en una persona obsesiva y compulsiva. Para Muñoz, el aspecto negativo se da cuando se llega a ser muy egoísta e individualista, hasta convertirse en un líder negativo, solitario e infeliz. “Pueden alcanzar el éxito en la vida, pero no la felicidad, por una falta de equilibrio. Sacrifican su familia, sus amigos y la diversión para ser los mejores. Por tanto, pagan un precio muy alto”.

Aprender a disfrutar y a tolerar la frustración

Si se da el caso de que el niño amenaza con abandonar una actividad para evitar perder, como en el caso de Rebeca, que quiere renunciar al coro, hay que dejarla hasta que se le pase, de lo contrario estaríamos cediendo ante sus caprichos. “No hay que permitir que piensen que pueden conseguir lo que quieren a toda costa”, recalca Handal. Incluso sugiere cambiar el modelo educativo para que en lugar de ser competitivo sea cooperativo; es decir, que en vez de premiar al mejor, se incentive el trabajo en equipo, la solidaridad y la colaboración.



Y la responsabilidad no es solo para el colegio, también para la casa, por eso Handal recomienda: “Si perciben (los hijos) que solo los queremos cuando ganan, van a ser competitivos. Por eso deben tener la seguridad de que son amados por lo que son y por el esfuerzo que hacen”.



Cuando se cría a un hijo para ganar siempre se forma un niño muy ansioso. Como el caso de Sebastián, que ahora está en un curso con muchos compañeros que se disputan el primer lugar y su padre empeora las cosas diciéndole que no se puede dejar ganar con el primo. “Muchas veces los niños no disfrutan de lo que hacen porque cargan con el peso de lo que los padres proyectan sobre sus hombros. No se los deja tener una infancia porque los meten a cursos para una cosa y para la otra, porque deben ser el mejor y estar adelante de todos”, denuncia Handal.



Por su parte, Saucedo sugiere direccionar todo a trabajar para que los hijos desarrollen habilidades sociales como compartir y participar, porque no importa que hoy no ganen. Además recalca que el ejemplo en casa es decisivo: “Si nosotros cuando no ganamos nos desesperamos, nuestros niños van a copiar y a reaccionar de la misma forma”.



Y agrega que desarrollar la tolerancia al fracaso es fundamental. “Si abandonan un proyecto, una actividad artística o deportiva para no perder es porque tienen baja tolerancia al fracaso, prefieren no hacer para no fracasar. Es en este momento que hay que mostrarles que todos nos equivocamos y que igual salimos adelante y aprendemos. Que vean que equivocarse no es malo, más bien es un camino para aprender”.

Qué hacer para que toleren la frustración

Antes que nada, la orientadora familiar aclara que la frustración no es mala: “Todo lo contrario, porque ayuda al niño a darse cuenta de que no pasa nada por no alcanzar las metas en el primer intento. No se termina el mundo. Podrá volver a intentarlo una, dos, tres veces. Las que hagan falta”.



Es más, la frustración enseña. Enseña a superarse y a esforzarse más por lo que uno quiere. Y Muñoz pone un ejemplo, “¿Quedaste de último en la carrera? Sé cómo te sientes, pero no te preocupes, porque en la siguiente, o en la siguiente de la siguiente, ya no serás el último”.



Lo peor que se puede hacer en un momento de frustración es regañarle, haciendo que se sienta incomprendido e, incluso, humillado. No hay que dejar nunca que los hijos agachen la cabeza y se sientan hundidos.

“No podemos evitar la frustración. Es algo inherente al ser humano. Y si como padres hacemos de todo con tal de que no fracasen, cuando crezcan no sabrán sobreponerse a la frustración o al fracaso”, concluye.



Handal, por su parte, remarca que equivocarse es un camino para aprender, por lo tanto no es malo, “Hay que enseñarles a ver el fracaso de una forma diferente y explicarle que cuando aprendan, ya no se van a equivocar”.



Y Saucedo reconoce que la sociedad presiona mucho en el tema de la competitividad, por eso como padres debemos dejar de presionarlos para que sean el número uno o el artista de la familia. Primero que nada deben disfrutar de lo que están haciendo y no robarles su infancia.

Poner en práctica la competitividad positiva

La competitividad positiva consiste en no compararse con otros, sino con uno mismo y mejorar nuestras habilidades. Hoy sacamos 70 en el examen, mañana puede ser 100. También hay que reconocer que hay capacidades que no podemos hacer muy bien, pero hay otras que sí. “Todos tenemos que funcionar como los dedos de una mano, no todos somos iguales y hacemos todo igual, pero cada uno debe cumplir su función”, hace notar Saucedo.



Handal concluye diciendo que con los otros puede haber una competencia, pero en el sentido de aprender algo y no para ganar porque creemos que solo servimos si ganamos. “Esto puede dar pie para hacer trampa y cualquier cosa poco ética por ganar porque el fin justifica los medios. Me dieron el premio, no importa cómo lo conseguí”.



La reflexión final de la orientadora familiar es que como padres somos los principales educadores. Si un hijo muestra poca tolerancia a la frustración hay que hacer algo al respecto. Está bien que nuestros hijos sean mejores, pero no necesitan ser los únicos mejores. Cooperación es mejor que competición