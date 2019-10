Turquía halla droga en buque con bandera boliviana

Las Fuerzas Armadas de Turquía han detenido a diez personas y decomisado trece toneladas de droga en un buque de bandera boliviana que navegaba por aguas internacionales ante las costas de Libia, informa hoy la agencia turca Anadolu, que no específica de qué sustancia se trata.



La operación, la primera de este tipo por parte de Turquía, se realizó en el ámbito de los acuerdos con Naciones Unidas y tras recibir permiso del Ministerio de Exteriores de Bolivia.



El domingo pasado una embarcación de la guardia costera turca y un avión empezaron con el seguimiento del buque sospechoso al noreste del puerto libio de Tobruk.



La operación de abordaje tuvo lugar ayer en aguas internacionales y en una primera inspección se descubrieron trece toneladas de droga, aunque no se ha especificado de qué tipo.



Continúa el registro del buque, al tiempo que diez personas han sido arrestadas, señala la agencia, que cita fuentes del Ministerio del Interior turco.



Las fuerzas navales turcas están llevando el buque al puerto turco más cercano para continuar con el trámite de esta operación contra el narcotráfico.



No se ha comunicado el nombre del buque, pero al menos tres cargueros con bandera boliviana han operado en los últimos meses entre Grecia, Libia, Siria y Egipto, según datos públicos del tráfico marítimo.



Buques inscritos por Bolivia



Bolivia, pese a no contar con acceso al mar, tiene registrados en este momento 39 buques de ámbito marítimo internacional, según datos oficiales.



En los últimos años, varios cargueros con bandera boliviana han protagonizado incidentes de tráfico ilegal, siendo el más reciente el descubrimiento de un cargamento de armas en el buque Haddad 1 con destino a Libia e interceptado por patrullas griegas en septiembre pasado.

