Concejal dice que a su padre le sacaron plata por licencia

“¿A quién no le ha pasado este tema de la licencia de funcionamiento? Si no nos ha pasado a nosotros, a algún familiar de nosotros le ha pasado. En su momento, hace tres años, a mi padre, Bs 2.000 le han sacado. Le ha pasado. Es un secreto a voces también que hay funcionarios corrup... o que no son funcionarios y que van y extorsionan también”. Con esas palabras, en plena sesión del legislativo de la ciudad, José Luis Maturano, concejal del MAS, criticó los casos de cobros extorsivos de funcionarios municipales y de supuestos funcionarios que, al hilo, se conocieron en las últimas tres semanas.

Los efectos

Antes de Maturano, Angélica Sosa, presidenta del Concejo, comunicó la solicitud de un informe al alcalde sobre cobros ilegales y que el munícipe, que ahora evalúa a sus 18 secretarios para hacer cambios en su gabinete, le manifestó que nadie que resulte implicado en actos de corrupción será tolerado, aun si se tratase de algún secretario.



Pero el edil suplente de Hortencia Sánchez no se detuvo. Haciendo uso del micrófono, Maturano golpeó de nuevo al decir que “hay un maltrato al vecino” en reparticiones municipales; que él en persona y sin valerse de su condición de autoridad padeció las idas y vueltas de la burocracia municipal en el Hospital Francés para recoger un certificado de nacido vivo.



Tres casos de cobros ilegales de parte de funcionarios y de supuestos funcionarios municipales saltaron a la opinión pública: el primero, el caso El Antojito, que apuntó al encarcelado ex- jefe del departamento de Control de Espacio Público, Jimmy Lino, dependiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de José Negrete, y a Marco Antonio Barboza, exfuncionario de la Secretaría de Recaudaciones y de Gestión Catastral (SER), cercano al concejal Rommel Pórcel.



Luego le tocó a SER, de Joaquín Crapuzzi: fue procesada una cuadrilla de empleados de una empresa que realizaba cobros, supuestamente, a nombre de dicha secretaría, que resultó allanada por la Fiscalía; la semana anterior, dueños de tienditas del barrio Onduline denunciaron cobros extorsivos de una funcionaria ahora despedida y de un exfuncionario.

Contra la corrupción, el concejal Maturano felicitó a Sosa por su política de tolerancia cero. Sobre los cobros extorsivos, Maturano planteó que “debe devolverse ese dinero” a los afectados