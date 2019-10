Avionica destaca a 10 músicos bolivianos

El cantautor cochabambino José Mrochek, conocido artísticamente como Aviónica, realizó una lista de los diez grupos o cantantes bolivianos que deberían ser escuchados en todo el mundo, luego de que el periodista Marcos Hassan de Remezcla le pidió destacar a los mejores músicos prometedores de su país.



"En Bolivia tenemos tanto talento musical en el área del rock que me parece que ya es hora de que el mundo se entere de ellos. Para mi fue una gran oportunidad que Remezcla me pida realizar la lista de bandas bolivianas, les agradezco mucho su interés por mi país", dijo Aviónica a este medio.



El artista presentó a inicios de abril el videoclip "Instinto Animal", que fue halagado por artistas de renombre, entre ellos Luis Fonsi o Tommy Torres y causó orgullo nacional porque un boliviano es reconocido a nivel internacional.



Avionica realizó una gira de medios y presentaciones en Bogotá y ahora se encuentra en México, D. F. Esta es la lista que presentó:



1. Doble-A

"El momento que escuché la canción "Desubicado" supe que Santa Cruz tendría nuevamente otra banda que pueda hacer hits internacionales. La urbe cruceña es la cuna de una canción que dio vueltas al mundo: la "Bomba" de Azul Azul. No tengo dudas que Doble-A será esa banda que nuevamente nos represente en cada rincón, pero esta vez en el mundo del hip hop".,

placeholder



2. Matamba

"Puede ser que en Bolivia todavía no recuperamos el mar, pero si tenemos un artista que hace una fusión de Reggae/Hardcore con un mensaje social, positivo a la altura de los mas grandes.Tuve la oportunidad de verlos en vivo y son increíbles. Demasiada energía en esta banda que tiene muchos seguidores en varios países de Sudamérica".,



3. Electroshock

"De una ciudad donde se hacen los mejores vinos (Tarija) viene el grupo Electroshock. Esta es una de esas bandas que al momento de escucharlas sabes que pueden ser conocidas a niveles internacionales. Tienen todo. Buenas canciones y buenas producciones. Además ganaron un concurso organizado por MTV Latino el 2010 como mejor banda nacional. Los escucho todo el tiempo les tengo una enorme admiración".,



4. Oil

"De mi ciudad, donde se preparan los platos mas deliciosos del mundo,(Cochabamba) nace Oil. Es una banda de grunge/rock poderoso, con letras oscuras y música que te obliga a viajar. Es una banda que conozco hace muchísimos años, han recorrido todo el país y me atrevería a decir que es una de las bandas de rock mas importantes de la historia de Bolivia".



5. Alcoholika

"Siempre nos referimos a La Paz como una ciudad de altura y no solo porque esta a 3.700 metros sobre el nivel del mar si no porque todo lo que hacen vuela por lo mas alto. De allí viene Alcoholika. Una institución del rock en Bolivia. No puedes hablar de rock en mi país sin nombrarlos y reconocer su historia e influencia en muchos jóvenes rockeros que tienen posters de ellos en sus salas de ensayo. Escúchelos y entenderán".,



?6. Wara

"Como hablaba Cerati sobre su lago en el cielo, esta vez cerca del nuestro, el grande Titicaca de La Paz, llega Wara. Aunque el termino no se maneja por acá, son para mi los reyes del "Folk Rock" boliviano. Quenas, charangos, zampoñas comparten de igual a igual con guitarras, bajo, batería, y sintetizadores. Letras que retratan paisajes y vivencias en un lenguaje muy nuestro, orgullosamente boliviano. Es sin lugar a dudas un sueño musical andino hecho realidad".,



?7. Querembas

"En la lengua originaria de la región oriental de Bolivia (tupi guaraní) hay una palabra que significa "guerreros". Si yo hubiera formado una banda luchadora, donde las armas son el rock, con guiños de metal industrial, sinfónico, elementos líricos profundamente sociales, videos del mas alto nivel y sobre todo un píblico fiel que nos acompaña por todas las ciudades que viajaramos, Yo también la hubiera nombrado "Querembas". Ellos para mi son los guerreros del metal boliviano. Yo soy uno mas de sus miles de fans".



?8. Octavia

"Si alguna vez pasan por La Paz no pueden dejar de probar una marraqueta, un pan típico crocante y delicioso mas rico que cualquier pan en Paris, y la sopa de chairo. Después de haber hecho eso vayan a ver un concierto de Octavia. Ellos son la banda de rock/pop mas importante del país. El único grupo que yo conozco que puede tocar un concierto con 30 canciones donde todos los fans las cantamos de principio a fin. ¿Qué mas puedo decir? Son los número uno".,



9. Llegas

"Del majestuoso y siempre nevado Illimani, una de las montañas mas pintorescas del mundo y de La Paz también viene Llegas. No conozco otro músico boliviano que haya sacado mas discos de rock, y tampoco conozco otro guitarrista mas respetado y admirado por el circuito de rockeros bolivianos. Con un sonido crudamente auténtico. Alguna vez lo escuché decir que le gusta el sonido de una guitarra conectada directamente al amplificador. Sin maquillaje. Esa es la música que el hace y ¿sus letras?, pues están a la altura de cualquier poeta de nuestra generación".



10. Krauss

"De los Andes, cerca de donde se origina la quinoa, grano que se ha vuelto tan popular en todo el mundo, y nuevamente de La Paz tenemos a Krauss. Si en este momento montamos un concurso de mejor y más reconocido vocal en Bolivia, el premio se lo tendríamos que dar a él. Al igual que Llegas su fama se dio a conocer cuando juntos formaron la legendaria banda paceña Loukass en los 90. Su voz es potente y particular con una presencia en escenario que no lo derriba nadie. El "frontman #1" (representante) de mi país sin duda alguna".,