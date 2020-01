Mendoza reivindica el humor al recibir el Premio Cervantes

El escritor español Eduardo Mendoza reivindicó este jueves el género literario de humor al recibir el Premio Cervantes, el Nobel de las letras hispanas, declarándose admirador del Quijote, el referente de su carrera literaria.

"En mis escritos he practicado con reincidencia el género humorístico y estaba convencido de que eso me pondría a salvo de muchas responsabilidades. Ya veo que me equivoqué", dijo Mendoza en un discurso de aceptación cargado de la fina ironía que impregna su obra.

El autor barcelonés de 74 años dijo considerar que el premio es un reconocimiento al género "del humor, que ha dado nombres tan ilustres a la literatura española, pero que a menudo y de un modo tácito se considera un género menor".

"Yo no lo veo así. Y aunque fuera un género menor, igualmente habría que buscar y reconocer en él la excelencia", subrayó Mendoza en la gala en que el rey Felipe VI le entregó el premio en la Universidad de Alcalá, en las afueras de Madrid.

Prolífico autor de "La Ciudad de los prodigios", "La verdad sobre el caso Savolta" y "Sin noticias de Gurb", Mendoza fue declarado en noviembre pasado el ganador del prestigioso premio, creado en 1975 y dotado con 125.000 euros.

Aunque seguidor de otros escritores clásicos, dijo que su modelo ha sido el Quijote de Miguel de Cervantes, porque "salvando todas las distancias, yo aspiraba a lo mismo: (...) correr mundo, tener amores imposibles y deshacer entuertos".

"Algo conseguí de lo primero; en lo segundo me llevé bastantes chascos, y en lugar de deshacer entuertos, causé algunos, más por irreflexión que por mala voluntad", señaló.

"Un héroe trágico nunca deja de ser un héroe, porque es un héroe que se equivoca. Y en eso a don Quijote, como a mí, no nos ganaba nadie", subrayó.

La obra de Mendoza, un "verdadero artesano del lenguaje" que ha llegado a ser "un maestro en el manejo del idioma", se ubica "en la estela de la mejor tradición cervantina", se congratuló el rey.

Mendoza, que ha publicado 15 novelas, dos libros de relatos, ensayos y obras de teatro, ha ganado también el Premio de la Crítica por "La verdad sobre el caso Savolta" y el Planeta por la novela "Riña de gatos. Madrid 1936".