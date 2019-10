"50 sombras de Grey" somete a la taquilla de Estados Unidos

El acalorado sadismo de "50 sombras de Grey" dominó la taquilla estadounidense este fin de semana, latigueando a la competencia para asegurarse el primer lugar, según mostraron las estimaciones de la industria.



El relato erótico del multimillonario Christian Grey (Jamie Dornan) y su relación sadomasoquista con la recién graduada Anastasia Steele (Dakota Johnson) conquistó 81,7 millones de dólares, más del 40% de la taquilla, en su fin de semana de estreno, de acuerdo a los números preliminares del monitor Exhibitor Relations.



Otro debutante del fin de semana de San Valentín fue la comedia británica de espías "Kingsman: El servicio secreto", con Colin Firth y Samuel L. Jackson en los roles protagónicos, que ganó el segundo lugar con un total de 35,6 millones de dólares.



El desempeño de las dos nuevas películas fue suficiente para empujar al tercer lugar al filme más visto del fin de semana pasado, "Bob Esponja: Un héroe fuera del agua", quien en su segundo fin de semana vendió 30,5 millones de dólares.



"Francotirador" fue relegado a la cuarta posición con 16,4 millones de dólares en ingresos. Desde su lanzamiento, el aclamado "Francotirador" ha conseguido 304 millones de dólares y media docena de nominaciones al Óscar, incluyendo al Mejor actor para Bradley Cooper en el rol protagónico.



"El destino de Júpiter" ("Jupiter Ascending") se posicionó en el quinto lugar con 9,4 millones de dólares en su segundo fin de semana.

La película de ficción junta a Mila Kunis y a Channing Tatum, y es la primera incursión en el género de los hermanos y directores Lana y Andy Wachowski desde que trabajaron en la trilogía de "Matrix".



"El séptimo hijo" ("Seventh Son"), una película de aventuras en 3D, protagonizada por Jeff Bridges y Julianne Moore, llegó al sexto lugar, con 4,2 millones de dólares. "Paddington", la adaptación a la gran pantalla del clásico familiar que trata sobre las aventuras de un oso nacido en Perú cuando viaja a Londres, recogió 4,1 millones de dólares ganando la séptima posición.



La comedia "El gurú de las bodas" ("The Wedding Ringer") cerró en el octavo lugar con 3,8 millones de dólares, seguida por "Código Enigma" o "Descifrando Enigma" ("The Imitation Game"), protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel del genio de la decodificación Alan Turing, con 3,5 millones de dólares.



En el décimo peldaño está "Negro o blanco" ("Black or White"), un drama que trata sobre el tema racial, con Kevin Costner en el papel de un abuelo viudo quien batalla por retener la custodia de su nieta mestiza, con 3,3 millones de dólares en la boletería.